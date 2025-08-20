Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘बाइपास चौड़ीकरण’ का सर्वे पूरा, हटेंगे 472 निर्माण, कटेंगे 8000 पेड़

MP News: प्रशासन को निर्माण हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है। संभवत: इस माह आखिर तक नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 20, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में अयोध्या बाइपास दस लेन तक चौड़ीकरण में रत्नागिरी से बाइपास शुरुआत तक करीब पांच किमी में 472 निर्माण हटेंगे। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन को इन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है। संभवत: इस माह आखिर तक नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा।

रत्नागिरी तिराहे से ही चौड़ीकरण का काम शुरू करेंगे। बायपास के पूरे चौड़ीकरण के लिए 8000 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। मामला एनजीटी तक भी पहुंचा। पेड़ कटाई के लिए विशेष दिशा निर्देश व नियम तय किए गए। ऐसे में अभी कटाई की अनुमति नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में बनेंगे 25 आधार कार्ड सेंटर, ‘नए आधार-अपडेशन’ दोनों की मिलेगी सुविधा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

सितंबर में शुरू करेंगे यूटिलिटी शिफ्टिंग

रोड का काम शुरू करने के तहत निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रशासन करेगा, लेकिन रत्नागिरी से बायपास शुरुआती तक पांच किमी में बिजली की लाइन के खंभों की शिफ्टिंग, पानी की लाइन के साथ सीवेज लाइन की शिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। ये सितंबर में करने की कवायद है। प्रोजेक्ट इंचार्ज देव नुआल का कहना है कि हमारा प्लांट भी तैयार हो गया है। कुछ जरूरी अनुमतियां मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

ये भी जानिए

-16 किमी लंबा बायपास

-04 लेन से बढ़ाकर 10 लेन करना प्रस्तावित

-7.5 मीटर- 7.5 मीटर की सर्विस रोड बनेगी

-836 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का बजट

-08 फ्लाइओवर व 01 रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट में बनेंगे

-97.79 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा

-8000 पेड़ों को काटना प्रस्तावित है

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘बाइपास चौड़ीकरण’ का सर्वे पूरा, हटेंगे 472 निर्माण, कटेंगे 8000 पेड़

