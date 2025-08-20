‘बाइपास चौड़ीकरण’ का सर्वे पूरा, हटेंगे 472 निर्माण, कटेंगे 8000 पेड़

MP News:एमपी के भोपाल शहर में अयोध्या बाइपास दस लेन तक चौड़ीकरण में रत्नागिरी से बाइपास शुरुआत तक करीब पांच किमी में 472 निर्माण हटेंगे। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन को इन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है। संभवत: इस माह आखिर तक नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा।
रत्नागिरी तिराहे से ही चौड़ीकरण का काम शुरू करेंगे। बायपास के पूरे चौड़ीकरण के लिए 8000 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। मामला एनजीटी तक भी पहुंचा। पेड़ कटाई के लिए विशेष दिशा निर्देश व नियम तय किए गए। ऐसे में अभी कटाई की अनुमति नहीं मिली है।
रोड का काम शुरू करने के तहत निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रशासन करेगा, लेकिन रत्नागिरी से बायपास शुरुआती तक पांच किमी में बिजली की लाइन के खंभों की शिफ्टिंग, पानी की लाइन के साथ सीवेज लाइन की शिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। ये सितंबर में करने की कवायद है। प्रोजेक्ट इंचार्ज देव नुआल का कहना है कि हमारा प्लांट भी तैयार हो गया है। कुछ जरूरी अनुमतियां मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
-16 किमी लंबा बायपास
-04 लेन से बढ़ाकर 10 लेन करना प्रस्तावित
-7.5 मीटर- 7.5 मीटर की सर्विस रोड बनेगी
-836 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का बजट
-08 फ्लाइओवर व 01 रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट में बनेंगे
-97.79 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा
-8000 पेड़ों को काटना प्रस्तावित है