‘बाइपास चौड़ीकरण’ का सर्वे पूरा, हटेंगे 472 निर्माण, कटेंगे 8000 पेड़

रोड का काम शुरू करने के तहत निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रशासन करेगा, लेकिन रत्नागिरी से बायपास शुरुआती तक पांच किमी में बिजली की लाइन के खंभों की शिफ्टिंग, पानी की लाइन के साथ सीवेज लाइन की शिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। ये सितंबर में करने की कवायद है। प्रोजेक्ट इंचार्ज देव नुआल का कहना है कि हमारा प्लांट भी तैयार हो गया है। कुछ जरूरी अनुमतियां मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।