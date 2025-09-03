एमपी की अफसर का विधायक पर संगीन आरोप, 2-3 लाख रुपए मांगे, दी धमकी

DFO- एमपी में विधायकों और अधिकारियों के विवाद व टकराव की बढ़ती घटनाओं के बीच ऐसा एक और मामला सामने आया है। एक विधायक पर लाखों रुपए ​की डिमांड करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। विधायक पर ये आरोप एक महिला अफसर ने लगाए हैं। प्रदेश की बालाघाट वन विभाग की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करने और धमकी देने का संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पीसीसीएफ भोपाल को पत्र लिखा है। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने पत्र में घटना का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि विधायक की बात मानने से मना करने पर वे धमकाने लगीं। विधायक अनुभा मुंजारे अभद्रता पर उतर आई और परिवार को निशाना बनाने तक की धमकी देने लगीं।