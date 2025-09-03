एमपी की अफसर का विधायक पर संगीन आरोप, 2-3 लाख रुपए मांगे, दी धमकी

DFO- एमपी में विधायकों और अधिकारियों के विवाद व टकराव की बढ़ती घटनाओं के बीच ऐसा एक और मामला सामने आया है। एक विधायक पर लाखों रुपए की डिमांड करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। विधायक पर ये आरोप एक महिला अफसर ने लगाए हैं। प्रदेश की बालाघाट वन विभाग की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करने और धमकी देने का संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पीसीसीएफ भोपाल को पत्र लिखा है। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने पत्र में घटना का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि विधायक की बात मानने से मना करने पर वे धमकाने लगीं। विधायक अनुभा मुंजारे अभद्रता पर उतर आई और परिवार को निशाना बनाने तक की धमकी देने लगीं।
डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ भोपाल को लिखे अपने पत्र में बताया कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में यह घटना घटी विधायक अनुभा मुंजारे ने मुझे वहां बुलाया और 2-3 लाख रुपए मांगे। मैंने मना कर दिया तो वे झल्ला उठीं और धमकाने लगीं।
इधर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके
पति अधर गुप्ता दक्षिण वन मंडल सामान्य में डीएफओ हैं जिनकी बाघ की मौत के मामले में शिकायत की है और इसकी एसटीएफ की जांच चल रही है। पति के बचाव के लिए मुझे दबाने के लिए डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने ये अनर्गल आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि डीएफओ मानसिक रूप से दिवालिया हो गई हैं।