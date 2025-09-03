Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की अफसर का विधायक पर संगीन आरोप, 2-3 लाख रुपए मांगे, दी धमकी

DFO- एमपी में विधायकों और अधिकारियों के विवाद व टकराव की बढ़ती घटनाओं के बीच ऐसा एक और मामला सामने आया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 03, 2025

Balaghat DFO Neha Srivastava accused MLA Anubha Munjare of demanding lakhs and threatening
Balaghat DFO Neha Srivastava accused MLA Anubha Munjare of demanding lakhs and threatening

DFO- एमपी में विधायकों और अधिकारियों के विवाद व टकराव की बढ़ती घटनाओं के बीच ऐसा एक और मामला सामने आया है। एक विधायक पर लाखों रुपए ​की डिमांड करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। विधायक पर ये आरोप एक महिला अफसर ने लगाए हैं। प्रदेश की बालाघाट वन विभाग की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करने और धमकी देने का संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पीसीसीएफ भोपाल को पत्र लिखा है। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने पत्र में घटना का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि विधायक की बात मानने से मना करने पर वे धमकाने लगीं। विधायक अनुभा मुंजारे अभद्रता पर उतर आई और परिवार को निशाना बनाने तक की धमकी देने लगीं।

डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ भोपाल को लिखे अपने पत्र में बताया कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में यह घटना घटी विधायक अनुभा मुंजारे ने मुझे वहां बुलाया और 2-3 लाख रुपए मांगे। मैंने मना कर दिया तो वे झल्ला उठीं और धमकाने लगीं।

इधर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके
पति अधर गुप्ता दक्षिण वन मंडल सामान्य में डीएफओ हैं जिनकी बाघ की मौत के मामले में शिकायत की है और इसकी एसटीएफ की जांच चल रही है। पति के बचाव के लिए मुझे दबाने के लिए डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने ये अनर्गल आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि डीएफओ मानसिक रूप से दिवालिया हो गई हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की अफसर का विधायक पर संगीन आरोप, 2-3 लाख रुपए मांगे, दी धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट