MP News- पूर्व डिप्टी कलेक्टर पर FIR, महिला बैंक मैनेजर ने लगाए गंभीर आरोप

Bhopal- भोपाल में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर संजय उपाध्याय और उनके बेटे सजल उपाध्याय के खिलाफ एक महिला बैंक मैनेजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पर एफआइआर दर्ज की है। महिला को धमकाने और पीछा करने के आरोप में एमपी नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। महिला का आरोप है, उपाध्याय उनका पीछा करते हैं, उसकी जान को खतरा है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण उनका तलाक हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों पक्षों में विवाद कई साल से चल रहा है जो उपाध्याय की बेटी की घरेलू कलह से जुड़ा हुआ है।