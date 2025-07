9 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी

Banks will be Closed on 9 July: अगर आपका कोई भी बैंक काम पेंडिग है तो उसे मंगलवार को ही निपटा लें। वर्ना बुधवार को सभी राष्ट्रीय बैंकों में हड़ताल रहेगी। दरअसल, बुधवार को केंद्र सरकार की श्रम एंव जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 सूत्रीय मांगों को लेकर दस केंद्रीय श्रमिक संगठन और सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आव्हान पर देश भर के करोड़ों कर्मचारी और अधिकारी 9 जुलाई को हड़ताल पर जाएंगे।



बुधवार को हड़ताल के कारण बैंक, बीमा, राज्य, केंद्र, बीएसएनएल, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस, कोयला, रक्षा, आशा-उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खेत, खदान, खलिहान, भवन निर्माण, सामाजिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों में कामकाज पूरी तरह से ठप्प रहेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी आम हड़तालों में से एक होगी।