भोपाल में जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि अलीम कुरैशी ने वक्फ बोर्ड के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र और दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि कुरैशी ने अगस्त 2023 में लोकायुक्त में शिकायत की थी, लेकिन जांच के बाद उसे निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद 12 जनवरी 2025 को उसने फिर से इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई। ताजा जांच में स्पष्ट हुआ कि जिन नियुक्ति पत्रों का हवाला दिया गया वे पूरी तरह फर्जी हैं और वक्फ बोर्ड द्वारा कभी जारी ही नहीं किए गए थे।