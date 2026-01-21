21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo

भोपाल

भोपाल में जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

mp news: सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला, फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेलिंग का आरोप, पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 21, 2026

bhopal news

District Waqf Board former chairman Aleem Qureshi arrested

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने बुधवार को जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी को शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने बुधवार को फर्जीवाड़ा, ब्लैकमेलिंग और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलीम कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि अलीम कुरैशी ने वक्फ बोर्ड के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र और दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि कुरैशी ने अगस्त 2023 में लोकायुक्त में शिकायत की थी, लेकिन जांच के बाद उसे निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद 12 जनवरी 2025 को उसने फिर से इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई। ताजा जांच में स्पष्ट हुआ कि जिन नियुक्ति पत्रों का हवाला दिया गया वे पूरी तरह फर्जी हैं और वक्फ बोर्ड द्वारा कभी जारी ही नहीं किए गए थे।

संपत्तियों से जुड़े नेटवर्क की होगी जांच

पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतों से सरकार को नुकसान हुआ और वक्फ बोर्ड की छवि भी खराब हुई। रिमांड के दौरान कुरैशी से फर्जी दस्तावेजों, साजिश और अन्य मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस को वक्फ संपत्तियों से जुड़े बड़े नेटवर्क के खुलासे की भी आशंका है। बताया गया है कि अलीम कुरैशी पहले मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ था, लेकिन कई मामलों के चलते उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हुआ और जिला वक्फ समिति का अध्यक्ष बन गए।

Published on:

21 Jan 2026 10:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

