5 साल तक किया पति का इंतजार, नहीं आया तो पत्नी ने दी जान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुदामा नगर में रहने वाली 30 वर्षीय धनकेश्वरी ने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। उसका एक बच्चा है, वो अपनी मां व भाइयों के साथ रहती थी। बताया गया है कि साल 2020 में धनकेश्वरी का पति चेन्नई चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। धनकेश्वरी बीते 5 साल से पति का इंतजार कर रही थी और उसके न लौटने से मानसिक रूप से परेशान रहती थी। रात में परिवारवालों के साथ वो सोने के लिए गई और फिर बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। सुबह करीब 6 बजे जब मां जागी और बाथरूम में गई तो घटना का पता चला।