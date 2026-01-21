5 साल तक किया पति का इंतजार, नहीं आया तो पत्नी ने दी जान

woman dies by suicide after waiting for husband 5 years (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर की है। यहां पर 30 वर्षीय महिला अपनी मां और भाइयों के साथ रहती थी। उसका एक बच्चा भी है। सुबह जब मां उठी और बाथरूम में गई तो उसने बेटी को फांसी के फंदे पर लटका देखा। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुदामा नगर में रहने वाली 30 वर्षीय धनकेश्वरी ने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। उसका एक बच्चा है, वो अपनी मां व भाइयों के साथ रहती थी। बताया गया है कि साल 2020 में धनकेश्वरी का पति चेन्नई चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। धनकेश्वरी बीते 5 साल से पति का इंतजार कर रही थी और उसके न लौटने से मानसिक रूप से परेशान रहती थी। रात में परिवारवालों के साथ वो सोने के लिए गई और फिर बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। सुबह करीब 6 बजे जब मां जागी और बाथरूम में गई तो घटना का पता चला।
पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें धनकेश्वरी ने अपने पति को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उसने लिखा है- पति के छोड़कर चले जाने के बाद से वह टूट चुकी थी और मानसिक रूप से यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट को जब्त कर हैंड राइटिंग की जांच कराने के लिए भेजा गया है। पुलिस नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
