एमपी को एक और राज्य की राजधानी से जोड़ेगी यह उड़ान, एयरवेज ने दिखाई रुचि

New flight connecting Rewa to Raipur considered (Photo Source- freepik)
Rewa- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं में लगातार बढ़ौत्तरी हो रही है। यहां न केवल कई नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं बल्कि हवाई उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के रीवा में नया एयरपोर्ट बना है जहां से हाल ही में एक उड़ान शुरु की गई है। इस सेवा की सफलता के बाद उत्साह बढ़ा जिससे नई उड़ानों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके लिए दिल्ली जाकर अधिकारियों और एयरवेज मैंनेजमेेंट से बातचीत की है। उन्होंने विशेष रूप से रीवा-रायपुर विमान सेवा के संबंध में विचार विमर्श किया। इस पर एयरवेज ने पर्याप्त रुचि भी दिखाई है।
प्रदेश के नए नवेले रीवा एयरपोर्ट की रौनक धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां से दिल्ली सेवा का ट्रायल 28 अक्टूबर को सफलतापूर्वक किया गया था। इस 72 सीटर विमान सेवा के प्रारंभ होने से न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क की सुविधा मिल गई है।
रीवा एयरपोर्ट से देश की राजधानी को जोड़ने के बाद अब एक और राज्य की राजधानी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
रीवा से रायपुर विमान सेवा के संबंध में अलायन्स एयरवेज से बातचीत की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली जाकर रीवा से रायपुर विमान सेवा के संबंध में बातचीत की। उन्होंने इस संबंध में एलायंस एयरवेज़ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजर्षी सेन से भेंट की। रीवा–रायपुर विमान सेवा प्रारंभ करने की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में रीवा–दिल्ली विमान सेवा के सफल संचालन की समीक्षा भी की गई।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग