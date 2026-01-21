एमपी को एक और राज्य की राजधानी से जोड़ेगी यह उड़ान, एयरवेज ने दिखाई रुचि

Rewa- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं में लगातार बढ़ौत्तरी हो रही है। यहां न केवल कई नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं बल्कि हवाई उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के रीवा में नया एयरपोर्ट बना है जहां से हाल ही में एक उड़ान शुरु की गई है। इस सेवा की सफलता के बाद उत्साह बढ़ा जिससे नई उड़ानों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके लिए दिल्ली जाकर अधिकारियों और एयरवेज मैंनेजमेेंट से बातचीत की है। उन्होंने विशेष रूप से रीवा-रायपुर विमान सेवा के संबंध में विचार विमर्श किया। इस पर एयरवेज ने पर्याप्त रुचि भी दिखाई है।