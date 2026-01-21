एमपी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, कलेक्टर को हटाया, दो आईएएस को किया इधर से उधर

Ashoknagar Collector Aditya Singh - मध्यप्रदेश में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया जिनमें एक कलेक्टर भी हैं। प्रदेश के अशोकनगर जिले के कलेक्टर आदित्य सिंह को हटा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। आईएएस आदित्य सिंह को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल में संचालक नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर आईएएस साकेत मालवीय को अशोकनगर का नया कलेक्टर ​बनाया गया है।