भोपाल के बिल्डर की रिटायर्ड आइएएस को धमकी, फोन पर कहा- डेथ सर्टिफिकेट जारी करता हूं

जानकारी के अनुसार, एक निजी कॉलोनी के लेआउट और नक्शे में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर रिटायर्ड आरबी प्रजापति भी बदलाव के खिलाफ खड़े थे। शिकायत में प्रजापति ने आरोप लगाया कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें लेआउट बदलाव का विरोध नहीं करने के लिए समझाने की कोशिश की। जब उन्होंने इनकार किया तो कुछ समय बाद उन्हें एक और कॉल आया। इस बार कॉल करने वाले ने खुद को ठाकुर बताया और कहा कि वह डेथ सर्टिफिकेट जारी करता है।