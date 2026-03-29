एमपी में एक माह पहले ही होगी सेवानिवृत्ति, सरकारी आदेश से मची खलबली

Teachers- एमपी में सेवानिवृत्ति पर बड़ी गफलत सामने आई है। निर्धारित तिथि से एक माह पहले ही सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से खलबली मच गई। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। इसमें दिव्यांग स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रेल की बजाय 31 मार्च को ही सेवाएं खत्म करने की बात कही गई है। इससे प्रदेशभर के अतिथि शिक्षक भड़क उठे हैं। प्रभावित शिक्षकों ने डीपीआइ पर धरना देने की चेतावनी दी है। राज्यभर के ये सभी शिक्षक भोपाल Bhopal में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सहित दूसरे प्रदेशों को भारत सरकार से अनुमति मिल चुकी है पर मध्यप्रदेश में इसपर रोक लगा दी गई है।