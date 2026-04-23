23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

खुलासा: 300 से ज्यादा गंदे वीडियो बरामद, नाबालिग बच्चियों का किया ‘ब्रेनवाश’

MP News: मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल में फिलहाल कुछ आपत्तिजनक और कुछ अन्य वीडियो मिले हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Apr 23, 2026

Religious Conversion

Religious Conversion प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्य प्रदेश के अशोक नगर में धर्मांतरण के मामले ने सबको चौंका दिया है। इस केस में तीन नाबालिगों का धर्मांतरण और दुष्कर्म करने के मामले में एसआइटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे केस का भोपाल में रिक्रिएशन किया गया है। वहीं जांच कर रही टीम को मुख्य आरोपी अल्तमस के मोबाइल से 300 से ज्यादा वीडियो मिलने की बात सामने आई है। इन वीडियो में कथित तौर पर कट्टरपंथी सामग्री शामिल थी, जिसका इस्तेमाल नाबालिग बच्चियों का ब्रेनवाश और उन्हें प्रभावित करने के लिए किया जाता था।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल में फिलहाल कुछ आपत्तिजनक और कुछ अन्य वीडियो मिले हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोपियों ने कई वीडियो डिलीट कर दिए थे। जांच टीम अब डिलीट किए गए वीडियो को रिकवर करने में जुटी हुई है, क्योंकि यही इस पूरे नेटवर्क की असली कड़ी माने जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन वीडियो के जरिए पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े अन्य लोगों का खुलासा हो सकता है।

केस के रिक्रिएशन से मिले सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने भोपाल में क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया, जिसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके अलावा आरोपियों के इस्तेमाल किए गए मोबाइल, बुर्का और अन्य सामग्री भी जब्त कर कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।

गिरोह का नेटवर्क भोपाल से जुड़ा

लगातार इस केस में रोज नए खुलासे हो रहा है। जांच कर टीम ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क भोपाल से संचालित हो रहा था और इसके तार अन्य इलाकों से भी जुड़े हैं। इस दौरान मिले डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी मदद से डिलीट डेटा को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस साक्ष्यों से कई बड़े राज खुल सकते हैं। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये था पूरा मामला

मध्य प्रदेश के अशोक नगर में तीन नाबालिग लड़कियां बुर्का पहनकर अपने घर पहुंची थीं. उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध संबंधों की दर्दभरी कहानी बयां की थी. इसके बाद में पीड़िता की मां ने पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई और बताया कि उसकी लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर अशोकनगर से भोपाल ले गए. इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और उसके साथ अवैध संबंध बनाए. फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना जस्सी किन्रर को गिरफ्तार कर लिया. बताया गया कि उसने ही भोपाल में लड़कियों की दोस्ती मुस्लिम महिलाओं से करवाई।

ये भी पढ़ें

एम्स डॉक्टर की बेटी गंभीर, नानी बोली- आपकी मदद बचा सकती है नन्ही ‘काशी’ की जान
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 10:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खुलासा: 300 से ज्यादा गंदे वीडियो बरामद, नाबालिग बच्चियों का किया ‘ब्रेनवाश’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बिना स्लॉट बुकिंग के खरीद रहे बीजेपी नेताओं के गेहूं, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

Jitu Patwari raises questions regarding wheat procurement via a tweet
भोपाल

रीवा-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 11 की मौत, 9 जिंदा जले, मैहर दर्शन कर यूपी लौट रहा था परिवार

Mirzapur Rewa National Highway Accident
भोपाल

एम्स डॉक्टर की बेटी गंभीर, नानी बोली- आपकी मदद बचा सकती है नन्ही ‘काशी’ की जान

MP News
भोपाल

सिर के पास लगाया छोटा पंखा, भोपाल में एसी हेलमेट पहनकर ड्यूटी करेंगे ट्रैफिक जवान

Traffic personnel in Bhopal to perform duty wearing AC helmets
भोपाल

बेटे के प्रेम विवाह पर पिता को पिलाया मल-मूत्र, एमपी में दबंगों ने सरेआम की दरिंदगी

Bihari Lal of Raisen lodges a complaint with the MP DGP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.