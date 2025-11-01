PM Modi की मौजूदगी में भोपाल की बेटियों ने दी बैंड की प्रस्तुति

national unity day (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: भोपाल की बेटियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बैंड की प्रस्तुति दी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स भोपाल की टीम का चयन किया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैंड प्रतियोगिता में बालिकाओं की इस टीम ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था।
एकता दिवस परेड में भोपाल की इस टीम ने मनमोहक धुने प्रस्तुत कीं। बालिका टीम ने देशभक्ति गीतों, जिनमें वंदे मातरम, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, माँ तुझे सलाम और जय भारती जैसे गीतों पर धुने प्रस्तुत कीं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्य पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अन्य सुरक्षा बल और एनसीसी की टीमों ने प्रस्तुतियां दीं।
स्कूल की प्राचार्य सिस्टर लिली ने बताया कि बैंड टीम द्वारा हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन धुनों पर प्रस्तुति देने के लिये लम्बा अभ्यास किया था। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम को कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर मिलने से भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश का मान बढ़ा है।
