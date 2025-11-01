Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

PM Modi की मौजूदगी में भोपाल की बेटियों ने दी बैंड की प्रस्तुति

MP News: भोपाल की बेटियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बैंड की प्रस्तुति दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 01, 2025

PM Modi

national unity day (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: भोपाल की बेटियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बैंड की प्रस्तुति दी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स भोपाल की टीम का चयन किया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैंड प्रतियोगिता में बालिकाओं की इस टीम ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती

एकता दिवस परेड में भोपाल की इस टीम ने मनमोहक धुने प्रस्तुत कीं। बालिका टीम ने देशभक्ति गीतों, जिनमें वंदे मातरम, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, माँ तुझे सलाम और जय भारती जैसे गीतों पर धुने प्रस्तुत कीं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्य पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अन्य सुरक्षा बल और एनसीसी की टीमों ने प्रस्तुतियां दीं।

पूरे मध्यप्रदेश का मान बढ़ा

स्कूल की प्राचार्य सिस्टर लिली ने बताया कि बैंड टीम द्वारा हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन धुनों पर प्रस्तुति देने के लिये लम्बा अभ्यास किया था। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम को कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर मिलने से भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश का मान बढ़ा है।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश की चेतावनी, 1 और 2 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather Heavy Rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 08:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / PM Modi की मौजूदगी में भोपाल की बेटियों ने दी बैंड की प्रस्तुति

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Foundation Day: मिराथांग ग्लेशियर पर फहराया मप्र स्थापना दिवस का पोस्टर

MP Foundation Day poster hoisted on Meerathang Glacier
भोपाल

एमपी में किसानों को 24 हजार देने की बड़ी योजना, सभी 10 संभागों को मिलेगा लाभ

Major scheme to provide 24,000 rupees to vegetable farmers in MP
भोपाल

एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार, गुस्साए गडकरी ने दिखाई सख्ती

Nitin Gadkari cracks down on officers over highway conditions
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व, सरकार ने एक साल बढ़ा दिया कार्यकाल

Tenure of senior IPS officer from MP extended by one year
भोपाल

एमपी में ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर होंगे तीन बड़े कार्यक्रम, इन सिंगरों को सुनने का मौका मिलेगा

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.