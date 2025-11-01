PM Modi की मौजूदगी में भोपाल की बेटियों ने दी बैंड की प्रस्तुति

MP News: भोपाल की बेटियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बैंड की प्रस्तुति दी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स भोपाल की टीम का चयन किया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैंड प्रतियोगिता में बालिकाओं की इस टीम ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था।