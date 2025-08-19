MD Drug Case: दुबई में भी ‘मछली’ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ के विदेशी लेन-देन के मिले चैट्स

Bhopal Machli Family: मध्यप्रदेश के एमडी ड्रग्स(MD Drug Case) मामले में ड्रग तस्कर शाहवर उर्फ शाहवर मछली और उसके परिवार के अवैध कारोबार का जांच टीम लगातार खुलासा कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि यासीन मछली के चाचा शाहवर ने दुबई में भी कई प्रॉपर्टी खरीद रखी हैं। गिरफ्तारी के बाद बरामद मोबाइल और डिजिटल डेटा से 100 करोड़ रुपए के संदिग्ध विदेशी लेन-देन के चैट्स सामने आए हैं।
सामने आए चैट्स में दुबई, मलेशिया और भारत के बीच हुए पैसों के आदान-प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि शाहवर और उसके भतीजे यासीन मछली लंबे समय से ड्रग तस्करी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए बाहर भेजते रहे हैं। जांच टीम ने बताया कि चैट्स से साफ है कि यह नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि खाड़ी के कई देशों तक फैला हुआ था।
शाहवर और उसके नेटवर्क ने भोपाल, इंदौर से लेकर मुंबई और दिल्ली तक कई जगह ड्रग्स की सप्लाई चेन बनाई हुई थी। इस खुलासे के बाद साफ है कि शाहवर मछली का नेटवर्क केवल ड्रग तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि हवाला, विदेशी प्रॉपर्टी और ब्लैक मेलिंग तक फैला हुआ है।
पुलिस टीम के पूछताछ के दौरान यासीन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वह कबूल किया कि ब्लैक मेलिंग का तरीका उसे उसके चाचा शाहवर ने ही सिखाया था। यासीन ने बताया कि लड़कियों का इस्तेमाल कर बड़े व्यापारियों और रसूखदारों को जाल में फंसाया जाता था, जिसके बाद उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। यह पैसा भी ड्रग्स और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता था।
जांच टीम ने यह भी बताया कि शाहवर के कई ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है और करोड़ों की नकदी, महंगी गाड़ियां और जमीनों के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। दुबई में मौजूद संपत्ति की जानकारी मिलते ही एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की तैयारी कर रही हैं। जल्द ही इंटरपोल और दुबई पुलिस से भी इस मामले में संपर्क किया जाएगा। अब विदेशी संपत्ति और सौ करोड़ के लेन-देन का खुलासा होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस सकता है।