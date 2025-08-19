MD Drug Case: दुबई में भी ‘मछली’ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ के विदेशी लेन-देन के मिले चैट्स

जांच टीम ने यह भी बताया कि शाहवर के कई ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है और करोड़ों की नकदी, महंगी गाड़ियां और जमीनों के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। दुबई में मौजूद संपत्ति की जानकारी मिलते ही एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की तैयारी कर रही हैं। जल्द ही इंटरपोल और दुबई पुलिस से भी इस मामले में संपर्क किया जाएगा। अब विदेशी संपत्ति और सौ करोड़ के लेन-देन का खुलासा होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस सकता है।