दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट

MP News-भोपाल-इंदौर के बीच की दूरी घटाने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर फिर से काम शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में एक बार फिर से इंदौर-भोपाल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की चर्चा को बढ़ाया है। 160 किलोमीटर लंबाई वाले इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर 2020 में तत्कालीन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार से लेकर शिवराजसिंह चौहान की भाजपा सरकार ने प्रस्ताव बनाए थे। अब नया घोषित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का रूट कहा से गुजरेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है।