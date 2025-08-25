दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट

MP News-भोपाल-इंदौर के बीच की दूरी घटाने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर फिर से काम शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में एक बार फिर से इंदौर-भोपाल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की चर्चा को बढ़ाया है। 160 किलोमीटर लंबाई वाले इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर 2020 में तत्कालीन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार से लेकर शिवराजसिंह चौहान की भाजपा सरकार ने प्रस्ताव बनाए थे। अब नया घोषित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का रूट कहा से गुजरेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है।
गौरतलब है कि यह एक 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (Bhopal Indore greenfield expressway) तय है। ग्रीन फील्ड का मतलब एक ऐसे रास्ते से है जो पूरी तरह नया हो। पूरी तरह से एक नए मार्ग पर बनाया जा रहा है, जहां पहले कोई सडक नहीं थी। मपीआरडीसी (MPRDC) के जेएएमए एसएच रिजवी ने बताया कि विभाग ने इस पर पहले प्रस्ताव तय किए हुए हैं। नई स्थितियों में इन्हें अपडेट कर दिया जाएगा।