भोपाल

दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट

MP News- रुकी हुई भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे योजना को फिर से रफ्तार मिली। 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर रूट तय करने की कवायद शुरू, अपडेटेड प्रस्तावों पर विभाग जल्द अंतिम मुहर लगा सकता है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 25, 2025

Bhopal Indore greenfield sixlane expressway work resume mp news
Bhopal Indore greenfield sixlane expressway work resume mp news (फोटो- demo pic social media)

MP News-भोपाल-इंदौ के बीच की दूरी घटाने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर फिर से काम शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में एक बार फिर से इंदौर-भोपाल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की चर्चा को बढ़ाया है। 160 किलोमीटर लंबाई वाले इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर 2020 में तत्कालीन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार से लेकर शिवराजसिंह चौहान की भाजपा सरकार ने प्रस्ताव बनाए थे। अब नया घोषित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का रूट कहा से गुजरेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह एक 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (Bhopal Indore greenfield expressway) तय है। ग्रीन फील्ड का मतलब एक ऐसे रास्ते से है जो पूरी तरह नया हो। पूरी तरह से एक नए मार्ग पर बनाया जा रहा है, जहां पहले कोई सडक नहीं थी। मपीआरडीसी (MPRDC) के जेएएमए एसएच रिजवी ने बताया कि विभाग ने इस पर पहले प्रस्ताव तय किए हुए हैं। नई स्थितियों में इन्हें अपडेट कर दिया जाएगा।

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस को इस तरह समझे

  • इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई लगभग 146-160 किमी होगी।
  • मौजूदा मार्ग की तुलना में लगभग 40 किमी की दूरी कम कर देगा।
  • एक्सप्रेस-वे के बनने से भोपाल और इंदौर के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2 घंटे 25 मिनट हो जाएगा अभी इसमें लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं।
  • एक्सप्रेस-वे 70 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 6 लेन की मुख्य सड़क, दोनों तरफ सर्विस रोड और ग्रीन फील्ड शामिल होंगे।
  • भोपाल के पास समर्धा गांव से शुरू होगा और सीहोर, इछावर और आष्टा से होते हुए इंदौर के पास तक जा सकता है।
  • भोपाल, रायसेन, सीहोर और देवास की 7 तहसीलों से गुजरना होगा। अब तक के प्लान में 124 गांव शामिल रहे हैं।
  • परियोजना पर काम शुरू होता है तो लगभग 1250 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा।

Updated on:

25 Aug 2025 09:54 am

Published on:

25 Aug 2025 09:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट

