Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

बैंकॉक से जुड़े राजधानी के तार, वहीं से आता है हाइड्रोपोनिक वीड, जानें कैसे बनता है, क्यों बढ़ रही खेप?

Bhopal International drug smuggling: अब तक भोपाल में मिल चुकी है करीब 360 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग, हाइड्रोपोनिकवीड की खेप बैंकॉक से आ रही भारत, एक किलो वीड की कीमत एक करोड़ रुपए, चौंकाने वाले फैक्ट्स...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 23, 2025

MD Drugs caught in bhopal
MD Drugs caught in bhopal(photo: social media)

Bhopal International MD drug smuggling: भोपाल अब नशे का बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। अब तक भोपाल में करीब 360 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद हो चुकी है। अब हाइड्रोपोनिक वीड की खेप अमूमन बैंकॉक से भारत आती है। ऐसे में इंटरनेशनल तस्करी में भोपाल के तार बैंकॉक से जुड़ गए है। हाइड्रोपोनिक वीड को आम नागरिक आमतौर पर नहीं जानता। यह बेहद महंगा नशीला पदार्थ है। यह बहुत महंगा बिकता है। एक किलो वीड की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक होती है।

कैसे बनता है

हाइड्रोपोनिक वीड भी एक तरह का गांजा ही है। यह सामान्य गांजे से अलग होता है। इस गांजा की खेती हाइड्रोपोनिक तकनीक की जाती है। यानी इस गांजे का पेड़ मिट्टी के बिना उगता है। इसे उगाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पानी का घोल बनाया जाता है और उसी का इस्तेमाल कर उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गांजे में सामान्य गांजे की तुलना में उच्च क्वालिटी की टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होती है। इस को सिगरेट या सिगार पेपर में भरकर इस्तेमाल किया जाता है।

भारत में बैन

भारत सहित हाइड्रोपोनिक गांजा ङ्क्षसगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, जापान, चीन और रूस आदि देशों में बैन है।

आधुनिकतम तकनीक

--हाइड्रोपोनिक्स आधुनिकतम कृषि विधि है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पौधों को पानी-आधारित पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है।

-- हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना खेती की एक विधि है, जहां पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाते हैं, जिसे अक्सर कोको कॉयर, परलाइट, मिट्टी के छर्रों या रॉकवूल जैसे निष्क्रिय द्वारा सहारा दिया जाता है।

इसलिए बढ़ रही खेप

--इसकी उच्च पैदावार, तेज विकास चक्र, पारंपरिक मिट्टी में उगाए गए खरपतवार की तुलना में अधिक क्षमता और इसे घर में गुप्त रूप में उगाया जा सकता है। इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है।

यहां करते हैं सप्लाई

कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जर्मन।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बैंकॉक से जुड़े राजधानी के तार, वहीं से आता है हाइड्रोपोनिक वीड, जानें कैसे बनता है, क्यों बढ़ रही खेप?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.