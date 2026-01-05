एमपी में बढ़ेगा सड़क नेटवर्क, 4667 करोड़ के प्रोजेक्ट की राह खोलेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

Nitin Gadkari - मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों यानि एनएच का नेटवर्क बढ़ाया रहा है। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन तथा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यह पहल की जा रही है। इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश में भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। विशेष रूप से प्रदेश में एनएचएआई के अटके प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। बैठक में साढ़े 4 हजार करोड़ से ज्यादा के इन प्रोजेक्ट की राह खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।