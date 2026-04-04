भोपाल के यात्रियों का अनुभव: ‘सफर से पहले संघर्ष’ रूट मैनेजमेंट की विफलता

परिवहन विभाग की आंतरिक स्थिति भी इस समस्या की बड़ी वजह है। बड़ी संख्या में बसें वर्कशॉप में खड़ी,स्पेयर पार्ट्स की कमी, पुराने हो चुके वाहनों की लगातार खराबी, इन कारणों से बसों की उपलब्धता घटती जा रही है। जो बसें सड़क पर हैं, वे भी ओवरलोड के कारण जल्दी खराब हो जाती हैं। शहर में कई रूट ऐसे हैं जहां यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन बसों की उपलब्धता बेहद कम है। वहीं कुछ रूट पर बसें खाली चलती दिखाई देती हैं। यह असंतुलन बताता है कि डाटा आधारित प्लानिंग का अभाव है, मांग के अनुसार रूट का पुनर्गठन नहीं किया गया, निगरानी तंत्र कमजोर है, समयपालन पूरी तरह प्रभावित है। लो-फ्लोर बस सेवा का टाइम टेबल अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है। बसें तय समय से काफी देर से पहुंचती हैं,कई बार बिना सूचना के ट्रिप कैंसिल,यात्रियों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों पर पड़ रहा है।