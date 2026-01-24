ट्रांसको के 200 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, मंत्री का बड़ा दावा

Bhopal Metro- मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने एमपी की राजधानी में मेट्रो संचालन के लिए बड़ा काम किया है। भोपाल मेट्रो के लिए 200 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा 220 केवी सब स्टेशन गोविंदपुरा, भोपाल में यह पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया है। 200 एमवीए क्षमता के इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से भोपाल मेट्रो के सुभाषनगर सब स्टेशन के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने लिए ऊर्जा मंत्री ने ट्रांसमिशन कंपनी के सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को बधाई दी है।