ट्रांसको के 200 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, मंत्री का बड़ा दावा

Bhopal Metro will run on Transco's 200 MVA power transformer (Photo Source - Patrika)
Bhopal Metro- मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने एमपी की राजधानी में मेट्रो संचालन के लिए बड़ा काम किया है। भोपाल मेट्रो के लिए 200 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा 220 केवी सब स्टेशन गोविंदपुरा, भोपाल में यह पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया है। 200 एमवीए क्षमता के इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से भोपाल मेट्रो के सुभाषनगर सब स्टेशन के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने लिए ऊर्जा मंत्री ने ट्रांसमिशन कंपनी के सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को बधाई दी है।
मेट्रो परियोजना के लिए यह स्थापना एमपी ट्रांसको के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि शहर के मध्य स्थित गोविंदपुरा सब स्टेशन में सीमित उपलब्ध स्थान के कारण बड़े क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना एक जटिल कार्य था। एमपी ट्रांसको मुख्यालय, जबलपुर स्थित प्लानिंग एवं डिजाइन विभाग के इंजीनियरों ने अपने कौशल, नवाचार और तकनीकी दक्षता से सब स्टेशन परिसर में आवश्यक स्थान चिन्हित कर यह कार्य संभव बनाया।
एमपी ट्रांसको भोपाल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश शांडिल्य ने बताया कि भोपाल मेट्रो के डिपॉजिट वर्क के तहत इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से 220 केवी सबस्टेशन, गोविंदपुरा (भोपाल) की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में वृद्धि हुई है। इस सब स्टेशन का यह पांचवां 220 केवी वोल्टेज लेवल का ट्रांसफार्मर है।
220 केवी सबस्टेशन, गोविंदपुरा (भोपाल) की कुल क्षमता बढ़कर अब 820 एमवीए हो गई है। इससे भोपाल शहर और मेट्रो परियोजना की भविष्य की विद्युत आवश्यकताओं को भी सुदृढ़ता मिलेगी।
