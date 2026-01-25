25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सलाखों में कैद हुआ भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश, कोर्ट ने भेजा जेल

Aslam Chamda &#8211; हाल के दिनों का भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश जेल की सलाखों में कैद हो गया है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को कोर्ट ने जेल भेजा है। SIT ने रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को उसे कोर्ट में पेश [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 25, 2026

Bhopal Municipal Corporation cow slaughter case: Aslam Chamda in jail

Bhopal Municipal Corporation cow slaughter case: Aslam Chamda in jail

Aslam Chamda - हाल के दिनों का भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश जेल की सलाखों में कैद हो गया है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को कोर्ट ने जेल भेजा है। SIT ने रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया था। स्लॉटर हाउस मामले में आरोपी असलम चमड़ा को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की जिससे कई अहम जानकारियां मिलीं।

पिछले माह यानि दिसंबर 2025 में एक ट्रक से 26 टन गौमांस जब्त किया गया था। लैब जांच में भी इसकी गौमांस के रूप में पुष्टि हुई। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने यह ट्रक पकड़ाया था। मामले की जांच में गौमांस भोपाल नगर निगम के पीपीपी मॉडल पर संचालित जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस से जुड़ा पाया गया। स्लॉटर हाउस को किराए पर लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था जिसका संचालन असलम चमड़ा कर रहा था।

भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी का मामला सामने आते ही लोग भड़क उठे। हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी महापौर और अधिकारियों की भूमिका पर उंगली उठाते हुए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद गोकशी मामले में जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई।

तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद असलम चमड़ा को कोर्ट में पेश किया

एसआईटी ने स्लॉटर हाउस मामले में असलम चमड़ा को पकड़ा और उससे पूछताछ की। मामले में अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी ने तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को असलम चमड़ा को कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सलाखों में कैद हुआ भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश, कोर्ट ने भेजा जेल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वोटर बनने के लिए बेकरार लोग, नए मतदाताओं के 8 लाख से अधिक आवेदन मिले

More than 8 lakh applications received from new voters to become voters
भोपाल

एमपी की तीन हस्तियों को मिलेगा ‘पद्मश्री’, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

भोपाल

एमपी में किडनैपिंग के 3 केस से मची खलबली, अलर्ट हुई पुलिस

Police on alert after 3 kidnapping cases in MP
भोपाल

भोपाल में सनसनी: युवक को घेरकर हथौड़े-सब्बल से पीटा, हालत गंभीर

mp news
भोपाल

एमपी के राज्यपाल ने बंदियों के साथ सुनी पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’

MP Governor listened to PM Narendra Modi's 'Mann Ki Baat' with prisoners
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.