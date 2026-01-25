सलाखों में कैद हुआ भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश, कोर्ट ने भेजा जेल

Bhopal Municipal Corporation cow slaughter case: Aslam Chamda in jail
Aslam Chamda - हाल के दिनों का भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश जेल की सलाखों में कैद हो गया है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को कोर्ट ने जेल भेजा है। SIT ने रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया था। स्लॉटर हाउस मामले में आरोपी असलम चमड़ा को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की जिससे कई अहम जानकारियां मिलीं।
पिछले माह यानि दिसंबर 2025 में एक ट्रक से 26 टन गौमांस जब्त किया गया था। लैब जांच में भी इसकी गौमांस के रूप में पुष्टि हुई। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने यह ट्रक पकड़ाया था। मामले की जांच में गौमांस भोपाल नगर निगम के पीपीपी मॉडल पर संचालित जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस से जुड़ा पाया गया। स्लॉटर हाउस को किराए पर लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था जिसका संचालन असलम चमड़ा कर रहा था।
भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी का मामला सामने आते ही लोग भड़क उठे। हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी महापौर और अधिकारियों की भूमिका पर उंगली उठाते हुए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद गोकशी मामले में जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई।
एसआईटी ने स्लॉटर हाउस मामले में असलम चमड़ा को पकड़ा और उससे पूछताछ की। मामले में अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी ने तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को असलम चमड़ा को कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग