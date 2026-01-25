सलाखों में कैद हुआ भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश, कोर्ट ने भेजा जेल

Aslam Chamda - हाल के दिनों का भोपाल का सबसे कुख्यात बदमाश जेल की सलाखों में कैद हो गया है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को कोर्ट ने जेल भेजा है। SIT ने रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया था। स्लॉटर हाउस मामले में आरोपी असलम चमड़ा को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की जिससे कई अहम जानकारियां मिलीं।