बदमाशों के कब्जे में है ये शहर, लॉ एंड ऑर्डर फेल, 2900 जवानों पर 24 लाख की सुरक्षा

अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने शनिवार को बैठक ली। इस बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी, डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में चारों जोन के थानों की अपराध स्थिति, पेंडिंग मामलों, महिला संबंधी अपराध, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और वारंटी तामीली की समीक्षा की गई। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी थाना प्रभारी शाम के समय गणना के बाद अपने क्षेत्र में नियमित रूप से पैदल पेट्रोलिंग करें, ताकि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और असामाजिक तत्वों में डर बना रहे। साथ ही आम लोगों में भरोसा मजबूत हो।