भोपाल

बदमाशों के कब्जे में है ये शहर, लॉ एंड ऑर्डर फेल, 2900 जवानों पर 24 लाख की सुरक्षा

Bhopal News : राजधानी में बदमाशों का आतंक चरम पर है। यहां बीते चार दिन में ही पांच बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, बावजूद इसके बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। 3 वारदातों में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि अन्य दो मामलों में भी पूरी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। पुलिस नाकामी का ठीकरा बल की कमी पर फोड़ रही है।

Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 23, 2025

Bhopal News

बदमाशों के कब्जे में राजधानी (Photo Source- Patrika)

सुमित यादव की रिपोर्ट

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों की गुंडई चरम पर है। 4 दिन में पांच बड़ी वारदातों के बाद बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। 3 वारदातों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस नाकामी का ठीकरा बल की कमी पर फोड़ रही है। तर्क दिया जा रहा है कि, 22 लाख की आबादी की सुरक्षा के लिए सिर्फ 3500 पुलिसकर्मी हैं। इनमें भी 600 के करीब जवान वीआइपी ड्यूटी में हैं। शहर में 10 ऐसे सबसे ज्यादा संवेदनशील थाने हैं, जहां पर आधे से भी कम पुलिसबल है।

इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग बेहद कमजोर है और शहर का सीसीटीवी सिस्टम अंधा हो चुका है। खराब कैमरों की वजह से अपराधियों की पहचान में दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह पुलिस का खुफिया तंत्र बहरा हो चुका है। उसे मामूली खुसुर-पुसुर की भी भनक नहीं लग पाती। इसलिए अपराधी सुनियोजित तरीके से हमले की योजना बनाते हैं और घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं।

गश्त में 250 जवान

शहर में रात भर गश्त के लिए 4 जोन में 250 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। डायल -112 और चार्ली की टीमों में 150 जवान नाइट ड्यूटी पर रहते हैं। ये संख्या बेहद कम है।

10 संवेदनशील थाने

शहर के करीब 10 संवेदनशील थानों में आधे से भी कम स्टॉफ हैं। इसलिए भी अपराधियों पर पकड़ कमजोर है

पहली वारदात

-मिसरोद: कैफे पर देर शाम नकाबपोशों का हमला किया था। पुलिस ने इस वारदात के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि, कैफे पर 20 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने तलवार और डंडों से हमला किया था, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अबतक सिर्फ पांच को पकड़ पाई है।

दूसरी वारदात

-गांधीनगर: आधी रात कारों और बाइक में तोडफ़ोड़-छह गिरफ्तार। राजा भोज परिसर में मंगलवार रात 6 बदमाशों ने दो कारों और दो मोटरसाइकिल में चाकू और रॉड से तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला।

तीसरी वारदात

-छोला मंदिर: युवक को निर्वस्त्र कर 40 मिनट तक पीटा-दो गिरफ्तार। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी वारल हुआ, जिसमें चार बदमाश युवक को कमरे में बंद कर बेल्ट से पीट रहे हैं। पुलिस द्वारा अबतक दो आरोपियों को पकड़ा गया है। बाकी की तलाश जारी है।

चौथी वारदात

-रोहित नगर: कवर्ड कैंपस में 20 युवकों का हमला, 7 गिरफ्तार। यहां 18 से 20 बदमाशों ने आधी रात को घर में घुसकर चार युवकों को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन पुलिस अभी तक 7 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो सकी है।

पांचवीं वारदात

-जाटखेड़ी: पॉश कॉलोनी में कार पर हमला, आरोपी गायब। कॉलोनी में रॉड से कार में तोड़फोड़ की गई। महीनेभर बाद भी आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी है।

पुलिस कमिश्नर ने ली अफसरों की बैठक

अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने शनिवार को बैठक ली। इस बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी, डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में चारों जोन के थानों की अपराध स्थिति, पेंडिंग मामलों, महिला संबंधी अपराध, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और वारंटी तामीली की समीक्षा की गई। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी थाना प्रभारी शाम के समय गणना के बाद अपने क्षेत्र में नियमित रूप से पैदल पेट्रोलिंग करें, ताकि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और असामाजिक तत्वों में डर बना रहे। साथ ही आम लोगों में भरोसा मजबूत हो।

उन्होंने ये भी कहा कि, सभी सार्वजनिक स्थानों पर थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और एसीपी का नंबर अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में नशा विरोधी जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाए और ऑपरेशन मुस्कान के तहत महिलाओं व बालिकाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाएं।

जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी

मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का कहना है कि, हाल ही में हुई वारदातों में पुलिस की कार्रवाई जारी है। कुछ आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। ताकि लॉ आर्डर बना रहे। चारो जोन में नाइट गश्त के लिए जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

