bhopal news: विधायक निवास पर धर्म संस्कृति समिति की बैठक संपन्न: शहीदों की स्मृति में होंगे आयोजन

बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष और विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि भोपाल की आजादी का इतिहास गौरवशाली है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि 1 जून 2026 को भोपाल की आजादी का जश्न व्यापक स्तर पर मनाया जाना चाहिए। कहा, यह हमारा दायित्व है कि हम भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन और इसमें बलिदान देने वाले शहीदों की कहानियों से अपनी युवा पीढ़ी को अवगत कराएं। जब तक युवा अपने गौरवशाली अतीत को नहीं जानेंगे, तब तक वे अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाएंगे।