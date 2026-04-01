bhopal news: ‘एक शाम छिंद वाले दादाजी के नाम’ कार्यक्रम कल

आगामी 11 अप्रैल को होने वाले 34वें पाठ में मधुर भजनों, चौपाइयों और सामूहिक सुंदरकांड पाठ से पूरा परशुराम मंदिर परिसर गुंजायमान होगा। आयोजन समिति ने समस्त भोपाल वासियों और सनातन धर्म प्रेमियों से अपील की है कि वे शाम 5 बजे सपरिवार उपस्थित होकर पवनपुत्र हनुमान की भक्ति में निमग्न हों और धर्म लाभ अर्जित करें। आयोजन समिति ने बताया कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म प्रसार का एक जन-अभियान है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रीराम की कृपा और संस्कारों से जुड़े।