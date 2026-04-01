Bhopal News: अनूठी पहल, लकी ड्रॉ से चुने गए 21 श्रद्धालु करेंगे शिर्डी यात्रा

Bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवा और भक्ति का एक अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। 'पुतलीघर शिर्डी साईं धाम परमार्थ संस्था' द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। संस्था द्वारा 21 साईं भक्तों को पूरी तरह निःशुल्क शिर्डी यात्रा कराई जाएगी। इस यात्रा के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक सुमीत पोंडा भाई की उपस्थिति में लकी ड्रॉ निकाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तिमय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कथावाचक सुमीत पोंडा भाई ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि असमर्थों को तीर्थ दर्शन कराना सबसे बड़ी मानव सेवा है। उनके द्वारा ही लकी ड्रा की पर्चियां निकाली गईं, जिसमें उन 21 श्रद्धालुओं के नामों की घोषणा की गई जो बाबा के दर्शन के लिए शिर्डी प्रस्थान करेंगे।