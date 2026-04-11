कभी भी ढह सकती हैं भोपाल की 200 से ज्यादा होटलें-बिल्डिंग्स, मेट्रो टनल के कंपन से बढ़ा खतरा

Bhopal Metro- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की कई होटलें बिल्डिंग्स ढह सकती हैं। मेट्रो के टनल निर्माण के दौरान हो रहे जोरदार कंपन से इनपर खतरा बढ़ गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन से करोंद तक मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल के लिए जर्जर निर्माण चिन्ह्नित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो कंपनी, नगर निगम एवं मैनिट के इंजीनियर की टीम ने शुक्रवार को भी इलाके का निरीक्षण किया। यहां रेड सी प्लाजा, शालीमार होटल सहित 200 ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं जिन्हें टनल बोरिंग मशीन से होने वाले वाइब्रेशन से खतरा पैदा हो सकता है।