एमपी के अनेक कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर लटकी तलवार, खराब प्रदर्शन पर छिन सकते हैं पद

MP Congress- मध्यप्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ नेता जहां खुद सक्रिय हैं वहीं जिलास्तर पर भी आमजन के मुद्दों पर मुखर होने की अपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस संबंध में सख्त हिदायत दे चुका है। अब जिलाध्यक्षों की सक्रियता और कामकाज को परखा भी जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी खुद समीक्षा करेंगे। ऐसे में अनेक निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर तलवार लटक गई है, उनके पद छिन सकते हैं। इधर इंदौर में वंदे मातरम गायन विवाद में पार्टी को चुनौती देनेवाली कांग्रेस पार्षद की बर्खास्तगी पर संशय उत्पन्न हो गया है।