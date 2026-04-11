एमपी में सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, 6689 करोड़ की वापसी के लिए पीछे पड़ी CID

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया कि सहारा- सेबी खाते से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए जाएं। तब केंद्र सरकार ने सीआरसीएस (सहारा रिफंड पोर्टल) शुरू किया। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में निवेशकों को 50 हजार रुपए तक का भुगतान किया गया। नई व्यवस्था में 10 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए आवेदन/री-सबमिशन की प्रक्रिया तय की गई। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और 30 दिन की जांच के बाद 45 दिन में भुगतान का लक्ष्य रखा। लेकिन मप्र में अब भी 90 फीसदी से ज्यादा निवेशकों के रुपए नहीं लौटाए जा सके हैं। अब सीआइडी जांच के दौरान यही प्रक्रिया निवेशकों से करा रही है।