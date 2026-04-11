MP News- आशियाना बिल्डर्स का डायरेक्टर फरार, जॉब के नाम पर रेप केस दर्ज होने की भनक लगते ही भागा

वहीं छोला मंदिर इलाके में छात्रा के साथ दोस्त ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बैतूल की रहने वाली 25 वर्षीय युवती छात्रा है। 2023 में वह पढ़ाई करने के लिए भोपाल आई थी। यहां उसकी मुलाकात हिमांशु अहिरवार से हुई थी। पहले दोस्ती हुई और आरोपी युवक उसे अपने मालीखेड़ी स्थित घर पर ले गया। जहां उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया और वह उसके बाद से लगातार पीडि़ता का शोषण कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले आरोपी युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया।