mp news: गौ-रक्षा और सेवा के संकल्प के साथ ‘ब्रजदर्शन यात्रा’ का शंखनाद: 300 ब्राह्मण परिवार भोपाल से रवाना

यात्रा के प्रस्थान से पूर्व भोपाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 1 भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। यात्रा की शुरुआत पूरी तरह शास्त्रोक्त विधि-विधान से हुई। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ब्राह्मणों और आचार्यों ने स्वस्ति वाचन किया, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा। इसके पश्चात स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पर सामूहिक पूजा-अर्चना और आरती की गई। इस दौरान सभी यात्रियों ने एक स्वर में गौ-रक्षा और गौ-सेवा का संकल्प लिया, जिसे इस यात्रा का मुख्य ध्येय बताया गया है।