Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

होने वाला है बड़ा बदलाव, अब आवासीय क्षेत्रों में भी खुलेंगी इंडस्ट्री, देखें पूरी लिस्ट

MP News: राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी, अशोका गार्डन से लेकर कोलार, नेहरू नगर, तुलसी नगर, सुभाष नगर जैसे आवासीय क्षेत्रों में अब छोटे-छोटे उद्योग खुल सकेंगे। शासन के माध्यम से टीएंडसीपी ने इसकी सूची तैयार कर नोटिफाई कर दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 21, 2025

industries will open in bhopal residential areas

industries will open in bhopal residential areas (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी, अशोका गार्डन से लेकर कोलार, नेहरू नगर, तुलसी नगर, सुभाष नगर जैसे आवासीय क्षेत्रों में अब छोटे-छोटे उद्योग खुल सकेंगे। शासन के माध्यम से टीएंडसीपी ने इसकी सूची तैयार कर नोटिफाई कर दी है। भूमि विकास नियम में इसके लिए बदलाव किया गया है। हालांकि, इस बदलाव के बाद आवासीय क्षेत्र में शांति भंग समेत यहां पार्किंग और ट्रैफिक आदि की दिक्कतें होंगी। लेकिन प्रशासन का तर्क है इससे लोगों क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

ब्लू-व्हाइट उद्योग को ही मंजूरी

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन के ब्लू व व्हाइट श्रेणी में तय किया है। आवासीय क्षेत्र में ब्लू व व्हाइट श्रेणी के उद्योग ही शुरू हो सकेंगे। तय सूची में इनकी संख्या 767 है। रेड व ऑरेंज अधिक प्रदूषणकारी उद्योग होने से इन्हें वाणिज्यिक व आवासीय दोनों में प्रतिबंधित किया है। ग्रीन श्रेणी के वाणिज्यिक क्षेत्र,जबकि ब्लू व व्हाइट आवासीय श्रेणी में शुरू हो सकेंगे।

आवासीय में ये उद्योग खुलेंगे, देखें लिस्ट

कूलर व सायकिल असेंबलिंग, कागज,प्लास्टिक बेलिंग के तहत हाइड्रोलिक प्रेस, जैव कीटनाशक, पीवीसी, पेपर शीट, अंडा ट्रे, चाय पैकेजिंग, चाक बनाना, होजिरी आइटम, विद्युत लैंप-एलइडी निर्माण, फाउंटेन पेन निर्माण, कांच की शीशी, ग्लास पुट्टी, हथकरघा, चमड़े की कटाई, नारियल भूसी से कॉयर सामान, धातु के ढक्कन- कंटेनर निर्माण, जूता,बाल व पेंट ब्रश, जैविक खाद, पाउडर दूध पैकिंग, पेपर पिन और यू क्लिप, रस्सी निर्माण, सौर मॉड्यूल निर्माण, बटन हुक, सिरेमिक उत्पाद, नमक क्रशिंग व पैकेजिंग, जरी-कढ़ाई, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, दाल- अनाज तलना, बागवानी,पर्स-हैंडबैग व माचिस निर्माण, दरी-दवा की थैलियां, स्कूल बैग निर्माण, कांच की चूडिय़ां, कांच के सजावटी सामान, ताला, तेल स्टोव, बिलियर्ड, टेबल टेनिस-गेंद निर्माण, लकड़ी औजारों के हैंडल, चश्मा फ्रेम, मच्छरदानी, आचार पापड़ समेत 767 श्रेणी के उद्योग।

वाणिज्यिक में ये ग्रीन उद्योग

व्यवसायिक क्षेत्र में अलमारी, ग्रिल निर्माण, बेकरी-मिठाइयां, ब्लॉक निर्माण, बिना बॉयलर बैटरी निर्माण, सीमेंट भंडारण-पैकैजिंग, रील निर्माण, नारियल प्रसंस्करण, फिनाइल, कैंडी निर्माण, प्रीकास्ट सीमेंट उत्पाद, शीतगृह, बर्फ बनाना, सिरेमिक कप-प्लेट, साबुन-डिटर्जेंट, शराब उत्पाद समिश्रण, मछली चारा, फर्नीचर निर्माण, फोम निर्माण, जूट प्रसंस्करण, दाल मिल, रबर सामान, गुड बनाना, गोशालाएं जैसे 111 उद्योग।

नियमों में बदलाव किया गया है। गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए नई जगह बनेगी। इससे आमजन को लाभ होगा।- श्रीकांत बनोठ, आयुक्त सह संचालक टीएंडसीपी

ये भी पढ़ें

कुत्ते की तेरहवीं, बंदर का अस्थि विसर्जन, मालिक के साथ तोते का अंतिम संस्कार… ये 3 किस्से पढ़कर रो देंगे आप
Patrika Special News
man and animal love

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / होने वाला है बड़ा बदलाव, अब आवासीय क्षेत्रों में भी खुलेंगी इंडस्ट्री, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

ट्रेंडिंग

हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, इन जिलों में दिन का पारा भी लुढ़का, 22, 23, 24 को चलेगी शीतलहर

Heavy Cold Alert
भोपाल

मोबाइल की लत दे रही गंभीर बीमारी, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा दिमाग, जानें लक्षण और उपचार

MP News what is Popcorn Brain Syndrome symptoms and prevention tips
भोपाल

IPS-IAS की बढ़ी चिंता, बचे हैं सिर्फ 13 दिन, खूब आ रही शिकायतें

MP News
भोपाल

Ladli Behna Yojana को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोहन भैया का नया कदम, होंगी मालामाल

Ladli Behna Yojana Big Update
भोपाल

कुत्ते की तेरहवीं, बंदर का अस्थि विसर्जन, मालिक के साथ तोते का अंतिम संस्कार… ये 3 किस्से पढ़कर रो देंगे आप

man and animal love
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.