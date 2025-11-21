कुत्ते की तेरहवीं, बंदर का अस्थि विसर्जन, मालिक के साथ तोते का अंतिम संस्कार… ये 3 किस्से पढ़कर रो देंगे आप

बेजुबान परिंदे के साथ इतना आत्मीय रिश्ता बिरला ही देखने को मिलता है। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया। सरकारी स्कूल में हेडमास्टर रहे 78 वर्षीय लक्ष्मी नारायण साहू की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को मौत हो गई। इससे आहत पालतू तोते ने भी उनकी मौत के कुछ ही घंटों बाद प्राण त्याग दिए। बता दें कि, रिटायर्ड हेडमास्टर को पशु-पक्षियों से विशेष लगाव था। उन्होंने गाय और 3 तोते पाल रखे थे। गोपाल नाम के तोते से उनका कुछ खास लगाव था। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण का अंतिम संस्कार उनके तोते के साथ विधि-विधान से किया गया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि सच्चा बंधन वही है जो दिल से दिल तक जाता हो, जहां एक की धड़कन दूसरे की सांसों में बसी हो।