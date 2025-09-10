‘रोड टैक्स’ पर बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नया लेने पर मिलेगा जबरदस्त फायदा

MP News: मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की कवायद पर मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी। प्रदेश को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नई गाड़ियों पर लगने वाले आरटीओ टैक्स में 50% तक की छूट देने का निर्णय लिया। ये छूट उन्हें मिलेगी, जो बीएस-1 व बीएस-2 श्रेणी के 15-20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराएंगे। बीएस-6 नई गाड़ी खरीदेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। स्क्रैप यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उद्योगों की तरह ही सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा। यह 200 करोड़ तक का होगा।