Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

इन दिग्गज नेताओं ने 88 सीटों पर किया कमाल, NDA की प्रचंड जीत में रही अहम भूमिका

Bihar Election Results 2025: मध्यप्रदेश के नेताओं की बदौलत बिहार में एनडीए ने कमाल किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 15, 2025

Bihar Election Results 2025: बिहार में एनडीए की बंपर जीत में मध्यप्रदेश भाजपा ने अपनी संगठात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मेहनत की बदौलत एनडीए को 88 सीटें प्राप्त हुईं। सीएम डॉ मोहन यादव ने 25 सीटों पर प्रचार किया था। जिसमें 21 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। ऐसे ही प्रदेश के और भी दिग्गज नेताओं का सहयोग रहा।

यादव समीकरण वाली सीटों पर सीएम ने किया प्रचार

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन सीटों पर फोकस किया। जो कि यादव-मुस्लिम बाहुल्य थी। इसमें मसलन, वजीरगंज, आलमनगर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी सीट थी। जिसमें यादव-मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी पकड़ थी।

प्रदेश प्रभारी ने संभाली 58 सीटों की जिम्मेदारी

आपको बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को पांच जोन में बांटा था। जिसमें सबसे बड़ा जोन मिथिला और तिरहुत थे। इसकी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह को दी गई थी। उनके जिम्मे 58 विधानसभा 12 जिले और 10 लोकसभा सीटें थी।

कैसा रहा एमपी के नेताओं का प्रदर्शन, देखिए

प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के जिम्मे 58 सीटें दी गई थीं। जिसमें एनडीए को 52 सीटें मिली और 6 में हार झेलनी पड़ी। अजय जमवाल और अरविंद भदौरिया ने 6 सीटों में प्रचार किया था। उन्हें 6 सीटों पर जीत मिली। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने 19 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 17 सीटों पर विजय मिली। नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सांरग ने भी 6 अलग-अलग सीटों में प्रचार किया था। उन्हें भी सभी सीटों पर जीत मिली। वहीं, लोकेन्द्र पाराशर ने एक सीट पर प्रचार और उनकी प्रचार वाली सीट भी एनडीए के खाते में गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इन दिग्गज नेताओं ने 88 सीटों पर किया कमाल, NDA की प्रचंड जीत में रही अहम भूमिका

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स का कैंसिल होगा एडमिशन, GMC ने 150 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई

Gandhi Medical College Bhopal
भोपाल

PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये…

PM Kisan Yojana 21st Installment
भोपाल

BJP: संगठनात्मक गतिविधियां तेज, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

MP BJP News in hindi
भोपाल

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव

CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain
भोपाल

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन

MP police
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.