इन दिग्गज नेताओं ने 88 सीटों पर किया कमाल, NDA की प्रचंड जीत में रही अहम भूमिका

प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के जिम्मे 58 सीटें दी गई थीं। जिसमें एनडीए को 52 सीटें मिली और 6 में हार झेलनी पड़ी। अजय जमवाल और अरविंद भदौरिया ने 6 सीटों में प्रचार किया था। उन्हें 6 सीटों पर जीत मिली। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने 19 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 17 सीटों पर विजय मिली। नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सांरग ने भी 6 अलग-अलग सीटों में प्रचार किया था। उन्हें भी सभी सीटों पर जीत मिली। वहीं, लोकेन्द्र पाराशर ने एक सीट पर प्रचार और उनकी प्रचार वाली सीट भी एनडीए के खाते में गई।