एमपी में किसानों के कर्ज-ब्याज माफी पर बीजेपी नेता का बड़ा कदम, सीएम को लिखा खुला पत्र

गेहूं खरीदी में देरी के कारण दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधि, विधायकों को स्थानीय किसानों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। किसान इन जनप्रतिनिधियों को घेरने की तैयारी है। ज्यादातर किसान गेहूं की कटाई और थ्रेसिंग कर चुके हैं, उनकी उपज की बड़ी मात्रा खलिहानों व खुले में है, जिसके बारिश के कारण खराब होने का खतरा बना हुआ है। खुले बाजार में दाम कम है। प्रति क्विंटल 500 से 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। जब खरीदी शुरू हो जाती है तो दामों में ज्यादा गिरावट नहीं होती। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को 31 मार्च तक कर्ज नहीं भर पाए। अब ब्याज लग रहा है। सरकार ने कर्ज जमा करने की अवधि भी नहीं बढ़ाई।