एमपी में ‘महंगाई राहत’ में 3 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

DR- एमपी के लाखों पूर्व सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों भरा साबित हुआ। राज्य सरकार ने उन्हें महंगाई राहत में वृद्धि की सौगात दे दी। इस संबंध में वित्त विभाग ने गुरुवार शाम को आदेश जारी कर दिए। आदेश में पेंशनरों को महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा की गई थी। इस बाद कैबिनेट की पिछले हफ्ते की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कर हरी झंडी दे दी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का औपचारिक आदेश जारी कर दिया था लेकिन पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश नहीं निकला जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर आदेश बाद में जारी किए गए।