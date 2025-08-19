पूरी हो गई BJP की रायशुमारी, अब खुलेंगे संगठनात्मक नियुक्ति के लिफाफे

MP News: मध्यप्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की रायशुमारी का दौर अब पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक जिलों के सांसद, विधायकों, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से नियुक्तियों को लेकर ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओँ के नाम लिए गए हैं। जिनके नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। जिसे बंद लिफाफे में पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदेश संगठन को सौंपा गया है।