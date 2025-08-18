नियुक्ति की कवायद… बंद लिफाफे में भाजपा नेताओं ने दिए अपने समर्थकों के नाम

जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने सबसे पहले पर्यवेक्षक आशुतोष तिवारी को अपना नामों वाला लिफाफा सौंपा। मंत्री तुलसी सिलावट पहली बार नहीं मिल पाए। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और पर्यवेक्षक से मुलाकात की। उनके साथ ही विधायक मधु वर्मा, उषा ठाकुर, मनोज पटेल, चिंटू वर्मा, विशाल पटेल आदि नेताओं ने भी नाम सौंपे। प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, सांसद शंकर लालवानी, जीतू जिराती, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर से फोन पर बात कर नाम लिए गए। एक दिन पहले शहरी इलाके के लिए नाम लिए गए थे। कई नेता कार्यालय पहुंचे, कुछ से फोन पर बात की और विधायक मालिनी गौड़ से घर जाकर पर्यवेक्षक मिले थे।