CM का बड़ा ऐलान, 30787 करोड़ में बनेंगे दो बांध और 21,000 किमी सड़कें

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यह पहली कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Metting) है, जिसमें एक ही बार में 30 हजार 787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा निर्णय लिया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मोहन सरकार आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में 30,787 करोड़ की लागत के दो बाध, नई सड़के, पुल-पुलिया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने पर खर्च करेगी।