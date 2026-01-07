CM का बड़ा ऐलान, 30787 करोड़ में बनेंगे दो बांध और 21,000 किमी सड़कें

CM Mohan Yadav announcements in MP Cabinet Metting (फोटो- सीएम मोहन यादव एक्स हैंडल)
CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यह पहली कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Metting) है, जिसमें एक ही बार में 30 हजार 787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा निर्णय लिया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मोहन सरकार आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में 30,787 करोड़ की लागत के दो बाध, नई सड़के, पुल-पुलिया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने पर खर्च करेगी।
ये दो बांध बुरहानपुर में 2598.97 करोड़ से बनेंगे। जबकि 28,188 करोड़ रुपए से 21 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई (roads construction) जाएंगी तो 88 हजार 517 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत होंगी। वहीं 1312 पुल-पुलियाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। ये सभी काम 2031 तक पूरे किए जाएंगे।
ई-ऑफिस के बाद अब कैबिनेट बैठक भी पेपरलेस होगी। मंगलवार को बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विशेष सदस्यों को टैबलेट दिए गए। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से ये टैबलेट विशेष पासवर्ड से मुख्यमंत्री व मंत्री ही खोल सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कैबिनेट बैठक का गोपनीय एजेंडा होगा, जिसे सिर्फ सीएम-मंत्री ही देख सकेंगे। अभी तक एजेंडा स्टाफ में शामिल कई लोगों के हाथ में होता था।
सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के अधीन कर दिया है। इनमें वे योजनाएं शामिल है जिनका निर्माण नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी ने वित्तीय व्यवस्था के तहत कराया है। अब ऐसी सभी बौजनाओं का स्वामित्व कंपनी के पास होगा।
सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इसके तहत 11 जनवरी को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें हजारों की संख्या में किसान आएंगे। 1100 टैक्टरों की रैली निकाली जाएगी।
पीपीपी मॉडल कटनी व पन्ना में मेडिकल कॉलेज निर्माण होगा। इसका भूमिपूजन 23 जनवरी को होगा। इससे पहले धार और बैतूल में कॉलेज का भूमिपूजन हो चुका है। (MP Cabinet Metting)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग