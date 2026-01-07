7 जनवरी 2026,

भोपाल

CM का बड़ा ऐलान, 30787 करोड़ में बनेंगे दो बांध और 21,000 किमी सड़कें

MP Cabinet Metting: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में CM मोहन यादव ने 30,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उन्होंने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है।

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 07, 2026

MP Cabinet Metting CM Mohan Yadav announce 2 dams 21000 km roads construction

CM Mohan Yadav announcements in MP Cabinet Metting (फोटो- सीएम मोहन यादव एक्स हैंडल)

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यह पहली कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Metting) है, जिसमें एक ही बार में 30 हजार 787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा निर्णय लिया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मोहन सरकार आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में 30,787 करोड़ की लागत के दो बाध, नई सड़के, पुल-पुलिया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने पर खर्च करेगी।

बुरहानपुर में बनेंगे दो बांध

ये दो बांध बुरहानपुर में 2598.97 करोड़ से बनेंगे। जबकि 28,188 करोड़ रुपए से 21 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई (roads construction) जाएंगी तो 88 हजार 517 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत होंगी। वहीं 1312 पुल-पुलियाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। ये सभी काम 2031 तक पूरे किए जाएंगे।

अब पेपरलेस कैबिनेट, गोपनीय रहेगा एजेंडा

ई-ऑफिस के बाद अब कैबिनेट बैठक भी पेपरलेस होगी। मंगलवार को बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विशेष सदस्यों को टैबलेट दिए गए। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से ये टैबलेट विशेष पासवर्ड से मुख्यमंत्री व मंत्री ही खोल सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कैबिनेट बैठक का गोपनीय एजेंडा होगा, जिसे सिर्फ सीएम-मंत्री ही देख सकेंगे। अभी तक एजेंडा स्टाफ में शामिल कई लोगों के हाथ में होता था।

सिंचाई परियोजना अब नर्मदा बेसिन कंपनी के हाथ

सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के अधीन कर दिया है। इनमें वे योजनाएं शामिल है जिनका निर्माण नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी ने वित्तीय व्यवस्था के तहत कराया है। अब ऐसी सभी बौजनाओं का स्वामित्व कंपनी के पास होगा।

11 जनवरी को 1100 ट्रैक्टरों की रैली

सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इसके तहत 11 जनवरी को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें हजारों की संख्या में किसान आएंगे। 1100 टैक्टरों की रैली निकाली जाएगी।

दो मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन

पीपीपी मॉडल कटनी व पन्ना में मेडिकल कॉलेज निर्माण होगा। इसका भूमिपूजन 23 जनवरी को होगा। इससे पहले धार और बैतूल में कॉलेज का भूमिपूजन हो चुका है। (MP Cabinet Metting)

ये भी पढ़ें

23700 करोड़ में बनेगी एक्सप्रेस-वे सड़क, UP-राजस्थान की दूरी घटेगी, गांवों से ली जाएगी जमीन
भिंड
Atal Progress Way Road construction up rajasthan distance get reduced mp news

07 Jan 2026 08:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CM का बड़ा ऐलान, 30787 करोड़ में बनेंगे दो बांध और 21,000 किमी सड़कें

