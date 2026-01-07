MP में बनेगा ‘ग्रीनफील्ड हाईवे’, 6-लेन सड़क, 10 राष्ट्रीय राजमार्ग, 42 गांवों को होगा फायदा

भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए घोषणा के तहत 3,589.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह अपग्रेडेशन भोपाल, विदिशा, ग्यारसपुर, सताईघाट और कैमाहा पैकेजों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे यात्रा समय कम होगा। इसी के साथ मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए 592 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड विकास पथ का अहम हिस्सा है।

इससे लगभग 42 गांवों को फायदा होगा।