‘देश में 2 विचारधारा…पहली BJP, दूसरी कम्यूनिस्ट…’- हेमंत खंडेलवाल

एमपी में बीजेपी संगठन और सत्ता में लगातार प्रयोग कर रही है. आम जनता को सीधे मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से जोड़ने के लिए अब एक और नए प्लान पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्लान के मुताबिक आम जनता से मंत्रालय में मुलाकात के लिए मंत्रियों के दिन फिक्स किए जाएंगे। जहां दो दिन तक मंत्री केवल आम जनता से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मंत्रियों के दिन तय किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों से संवाद बढ़ाने पर है। हालांकि इस व्यवस्था पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा।