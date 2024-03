छोटे किसान हैं पति, अपने दम पर बनाई पहचान, जानिए सावित्री ठाकुर के संघर्ष की दास्तां

Submitted by:

BJP ticket to former Dhar MP Savitri Thakur - बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें धार लोकसभा से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है। सावित्री पूर्व में धार लोकसभा क्षेत्र से सांसद former Dhar MP Savitri Thakur रह चुकी हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ा था जिसमें जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सावित्री के परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था। उनके पति साधारण किसान हैं। सावित्री ठाकुर ने अपने दम पर कठिन संघर्ष कर राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में पहचान बनाई।