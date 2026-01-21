21 जनवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

नांदेड़ जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इन शहर से गुजरेंगी 02 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Nanded Special Trains : गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस 24 और 25 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसे में नांदेड़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे चंड़ीगढ़ और हजरत निजामुद्दीन से अतिरिक्त 02 आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 21, 2026

Nanded Special Trains

नांदेड़ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)

Nanded Special Trains : महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ में इस साल गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहीदी दिवस मनाया जाएगा। 24 और 25 जनवरी 2026 को यहां देशभर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने चंड़ीगढ़ और हजरत निजामुद्दीन से अतिरिक्त 02 आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों स्पेशल ट्रेनें खास तौर पर मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़े काम की साबित होंगी।

रेलवे अफसरों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज से मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को नांदेड़ पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि, यात्रा से पहले ट्रेन का टाइम टेबल और रिजर्वेशन की स्थिति मालूम कर लें, ताकि सुलभ यात्रा का लाभ ले सकें।

एमपी के इन स्टेशनों से गुजरेंगी स्पेशल ट्रेनें

दोनों स्पेशल ट्रेनें एमपी के बीना जंक्शन, भोपाल जंक्शन और इटारसी जंक्शन होकर गुजरेंगी। इससे सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल समेत आसपास के जिलों के यात्रियों को नांदेड़ आने-जाने के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी। आम दिनों में सीमित विकल्प होने के चलते यात्रियों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इन स्पेशल ट्रेनों के कारण काफी हद तक नहीं होगा।

चंडीगढ़-नांदेड़-चंडीगढ़ स्पेशल

गाड़ी नंबर- 04524/04523 चंडीगढ़-नांदेड़-चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

-चंडीगढ़ से प्रस्थान: 23 और 24 जनवरी 2026

-नांदेड़ से प्रस्थान: 25 और 26 जनवरी 2026

भोपाल जंक्शन पहुंचने का समय

-चंडीगढ़ से आने पर: रात 9:50 बजे आगमन, 9:55 बजे प्रस्थान

-नांदेड़ से आने पर: दोपहर 2:00 बजे आगमन, 2:10 बजे प्रस्थान

हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल

गाड़ी नंबर- 04494/04493 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी।

-हजरत निजामुद्दीन से प्रस्थान: 23 और 24 जनवरी 2026

-नांदेड़ से प्रस्थान: 24 और 25 जनवरी 2026

भोपाल जंक्शन पर पहुंचने का समय

-निजामुद्दीन से आने पर: रात 10:25 बजे आगमन, 10:30 बजे प्रस्थान

-नांदेड़ से आने पर: दोपहर 12:10 बजे आगमन, 12:15 बजे प्रस्थान

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नांदेड़ जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इन शहर से गुजरेंगी 02 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

