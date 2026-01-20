इंदौर लोकायुक्त टीआई के बेटे की भोपाल में सड़क हादसे में मौत

पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया मूलतः शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। वह पहले भोपाल में सातवीं वाहिनी में पदस्थ थे, करीब तीन महीने पहले उनका ट्रांसफर इंदौर लोकायुक्त में हुआ था। सात साल की बेटी और चार साल के बेटे ईशू की भोपाल में पढ़ाई चल रही थी इसलिए उनकी पत्नी नेहा भदभदा स्थित 25वीं बटालियन में ही परिवार के साथ रह रही थीं। दोपहर करीब 3 बजे बेटी के ट्यूशन जाने के बाद नेहा बेटे ईशू के साथ ऑटो से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान स्मार्ट सिटी पर एक लोडिंग वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी।