भोपाल

इंदौर लोकायुक्त टीआई के बेटे की भोपाल में सड़क हादसे में मौत

mp news: लोकायुक्त टीआई की पत्नी 4 वर्षीय बेटे ईशू के साथ ऑटो से पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर जा रही थीं, तभी लोडिंग वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 20, 2026

bhopal

road accident lokayukta ti son dies (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त में पदस्थ टीआई सचिन पटेरिया का परिवार भोपाल में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में टीआई के 4 वर्षीय बेटे ईशू की मौत हो गई जबकि पत्नी नेहा गंभीर रुप से घायल हुई हैं जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त हुई जब टीआई सचिन पटेरिया की पत्नी बेटे के साथ ऑटो से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान स्मार्ट सिटी पर एक लोडिंग वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी।

हादसे के समय ट्यूशन गई थी बेटी

पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया मूलतः शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। वह पहले भोपाल में सातवीं वाहिनी में पदस्थ थे, करीब तीन महीने पहले उनका ट्रांसफर इंदौर लोकायुक्त में हुआ था। सात साल की बेटी और चार साल के बेटे ईशू की भोपाल में पढ़ाई चल रही थी इसलिए उनकी पत्नी नेहा भदभदा स्थित 25वीं बटालियन में ही परिवार के साथ रह रही थीं। दोपहर करीब 3 बजे बेटी के ट्यूशन जाने के बाद नेहा बेटे ईशू के साथ ऑटो से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान स्मार्ट सिटी पर एक लोडिंग वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी।

बेटे की मौत, पत्नी गंभीर घायल

लोडिंग वाहन की टक्कर से ऑटो में सवार ईशू सड़क पर गिर पड़ा और लोडिंग वाहन का पहिया उस पर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नेहा व ऑटो चालक को गंभीर हालत में लोगों ने हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। जहां नेहा और ऑटो चालक का आईसीयू में इलाज चल रहा है। नेहा को गर्दन और पीठ में गंभीर चोट आई है। साथ ही ऑटो चालक अविनाश के दोनों पैर टूट गए हैं। पुलिस ने लोडिंग वाहन को जब्त कर उसके ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है।

