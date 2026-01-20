दोस्त और पत्नी के अफेयर की ‘बलि’ चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

husband killed by friend wife affair (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम तालभेव के पास के जंगल में मंगलवार दोपहर एक युवक का शव मिला। घटनास्थल पर राजगढ़ जिले की खिलचीपुर पुलिस आरोपियों को लेकर आई थी और दोनों आरोपियों ने ही युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को यहां पर दफनाया था। मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपियों में से एक के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे और मृतक उन संबंधों में आड़े आ रहा था। मामले में आगे की कार्रवाई खिलचीपुर पुलिस कर रही है। दिनारा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरा मामला खिलचीपुर पुलिस को सौंप दिया है।
जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के बमौरी गांव का रहने वाला जीवन कुमार (26) काम के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ खिलचीपुर क्षेत्र में रह रहा था। करीब सात महीने पहले उसकी पहचान शिवपुरी के करैरा स्थित ग्राम नारही निवासी छोटू ठाकुर से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद छोटू ठाकुर का जीवन के घर आना-जाना शुरू हो गया। इसी दौरान छोटू ठाकुर व जीवन की पत्नी के बीच बातचीत होने लगी और फिर दोनों के बीच प्रेस संबंध बन गए। इन संबंधों की जानकारी जीवन को लगी तो उसने विरोध किया और तभी से छोटू ठाकुर जीवन को ठिकाने लगाने की सोच रहा था।
8 जनवरी को जीवन कुमार यादव अचानक खिलचीपुर से लापता हो गया। परिजनों ने खोजबीन के बाद 10 जनवरी को खिलचीपुर थाना में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसमें जीवन की आखिरी लोकेशन शिवपुरी जिले की सीमा से सटे दतिया जिले के पनुहा गांव क्षेत्र में मिली। खिलचीपुर पुलिस पनुहा गांव पहुंची तो वहां अजय जाटव नाम के युवक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी अजय जाटव ने बताया कि छोटू ठाकुर का खास दोस्त छोटू जाटव है जो कि उसका भांजा है। इसी कारण छोटू ठाकुर भी उसे मामा मानता था। 8 जनवरी को छोटू ठाकुर ने योजनाबद्ध तरीके से जीवन कुमार यादव को अजय जाटव के गांव पनुहा बुलाया। वहां से तीनों उसे दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम तालभेव के पास जंगल में ले गए। यहां पर पहले जीवन को शराब पिलाई गई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक गड्ढे में डालकर उसे पत्थरों से ढक दिया था। पुलिस ने अजय जाटव व छोटू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है।
