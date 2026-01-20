20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

दोस्त और पत्नी के अफेयर की ‘बलि’ चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

mp news: गला घोंटकर हत्या करने के बाद जंगल में गड्ढा खोदकर पत्थरों के नीचे दफनाया था शव।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 20, 2026

shivpuri

husband killed by friend wife affair (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम तालभेव के पास के जंगल में मंगलवार दोपहर एक युवक का शव मिला। घटनास्थल पर राजगढ़ जिले की खिलचीपुर पुलिस आरोपियों को लेकर आई थी और दोनों आरोपियों ने ही युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को यहां पर दफनाया था। मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपियों में से एक के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे और मृतक उन संबंधों में आड़े आ रहा था। मामले में आगे की कार्रवाई खिलचीपुर पुलिस कर रही है। दिनारा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरा मामला खिलचीपुर पुलिस को सौंप दिया है।

दोस्त और पत्नी का चल रहा था अफेयर

जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के बमौरी गांव का रहने वाला जीवन कुमार (26) काम के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ खिलचीपुर क्षेत्र में रह रहा था। करीब सात महीने पहले उसकी पहचान शिवपुरी के करैरा स्थित ग्राम नारही निवासी छोटू ठाकुर से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद छोटू ठाकुर का जीवन के घर आना-जाना शुरू हो गया। इसी दौरान छोटू ठाकुर व जीवन की पत्नी के बीच बातचीत होने लगी और फिर दोनों के बीच प्रेस संबंध बन गए। इन संबंधों की जानकारी जीवन को लगी तो उसने विरोध किया और तभी से छोटू ठाकुर जीवन को ठिकाने लगाने की सोच रहा था।

8 जनवरी से गायब था जीवन

8 जनवरी को जीवन कुमार यादव अचानक खिलचीपुर से लापता हो गया। परिजनों ने खोजबीन के बाद 10 जनवरी को खिलचीपुर थाना में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसमें जीवन की आखिरी लोकेशन शिवपुरी जिले की सीमा से सटे दतिया जिले के पनुहा गांव क्षेत्र में मिली। खिलचीपुर पुलिस पनुहा गांव पहुंची तो वहां अजय जाटव नाम के युवक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।

गला दबाकर मारा और दफना दी लाश

पुलिस की पूछताछ में आरोपी अजय जाटव ने बताया कि छोटू ठाकुर का खास दोस्त छोटू जाटव है जो कि उसका भांजा है। इसी कारण छोटू ठाकुर भी उसे मामा मानता था। 8 जनवरी को छोटू ठाकुर ने योजनाबद्ध तरीके से जीवन कुमार यादव को अजय जाटव के गांव पनुहा बुलाया। वहां से तीनों उसे दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम तालभेव के पास जंगल में ले गए। यहां पर पहले जीवन को शराब पिलाई गई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक गड्ढे में डालकर उसे पत्थरों से ढक दिया था। पुलिस ने अजय जाटव व छोटू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में इंजीनियर पत्नी को शादी के 21 महीने बाद पता चला पति का ‘सच’
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 08:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / दोस्त और पत्नी के अफेयर की ‘बलि’ चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शर्मनाक! वाहन था फिर भी न होने का बहाना बनाते रहे जिम्मेदार, प्रसूता ने ट्रॉली में दिया नवजात को जन्म

MP News
शिवपुरी

1 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, खातों में रुपए डालेगी सरकार

Bhavantar Scheme
शिवपुरी

एमपी में घी को लेकर भिड़ीं सास-बहू, तू-तू मैं-मैं के बाद बहू ने उठाया बड़ा कदम

shivpuri
शिवपुरी

ये रूट 18 जनवरी तक रहेगा डायवर्ट, आदेश जारी

mp news
शिवपुरी

हाइवे पर बाइक सवार बदमाशों दो लोगों से दो लाख लूटे

शहर के कोतवाली व कोलारस क्षेत्र में मंगलवार की शाम व रात को लूट की दो घटनाएं हुईं। दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश एक ही हैं। लूट की दोनों घटनाओं में बदमाश करीब दो लाख रुपए लूटकर ले गए। पुलिस को बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले गए है और पड़ताल में जुटी है। दोनों घटनाएं डेढ़ घंटे के अंतराल में होना बताई गई हैं।
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.