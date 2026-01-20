दोस्त और पत्नी के अफेयर की ‘बलि’ चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम तालभेव के पास के जंगल में मंगलवार दोपहर एक युवक का शव मिला। घटनास्थल पर राजगढ़ जिले की खिलचीपुर पुलिस आरोपियों को लेकर आई थी और दोनों आरोपियों ने ही युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को यहां पर दफनाया था। मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपियों में से एक के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे और मृतक उन संबंधों में आड़े आ रहा था। मामले में आगे की कार्रवाई खिलचीपुर पुलिस कर रही है। दिनारा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरा मामला खिलचीपुर पुलिस को सौंप दिया है।