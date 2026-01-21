21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बिना हेलमेट पहने घर से निकले तो खैर नहीं… बाहर निकलते ही कटेगा चालान

MP news: सड़क दुर्घटना रोकने ट्रैफिक पुलिस का अभियान शुरू, घर से हेलमेट पहनकर ही निकलें, गर भूले तो तुरंत होगा एक्शन, कटेगा चालान...

1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 21, 2026

mp news helmet mandatory in bhopal

mp news helmet mandatory in bhopal: बिना हेलमेट घर से निकलते ही कटेगा चालान

MP News: दोपहिया वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहन लें। कार साथ है तो दस्तावेज व सीट बेल्ट लगाना न भूलें। आपको मुख्यमार्ग पर ट्रैफिक जवान मिल सकते हैं। चालान भी काटा जा सकता है। तेज रफ्तार वाहन से बढ़ती सड़क दुर्घटना रोकने ट्रैफिक पुलिस ने चालान की राह पकड़ी है।

460 ट्रैफिक जवानों को सड़क पर उतारा

बता दें कि प्रशासन ने 460 ट्रैफिक जवानों को उतारा गया। 16 पॉइंट पर तेज रफ्तार वाहनों की धरपकड़ की गई। बीते मंगलवार को तेज रफ्तार, बिना हेलमेट वाहन चलाने, रेड लाइन क्रॉस करने वाले वाह चालको पर एक लाख 35 हजार रुपए के चालान बनाए गए हैं।

समीक्षा के बाद सख्ती

एक महीने में शहर में हुए सड़क हादसों और व्यस्त चौराहों पर जाम की स्थिति को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। दिनभर चली कार्रवाई में दो हजार से अधिक वाहनों के चालान काटे गए, जिनसे 60 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

नए के साथ पुराने शहर में कई पॉइंट पर चेकिंग

ट्रैफिक पुलिस ने एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहे, चेतक ब्रिज, रोशनपुरा, न्यू मार्केट, लालघाटी, कोलार, करोंद, मिसरोद और अयोध्या बायपास जैसे प्रमुख मार्गों पर चेकिंग की। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस टीम ने उल्टी दिशा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, ब्लैक फिल्म और तेज रफ्तार के मामलों में भी चालान किए।

शहर में सड़क हादसों की संख्या कम करना प्राथमिकता

शहर में सड़क हादसों की संख्या को कम करना हमारी प्राथमिकता है। हेलमेट और सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए हैं। यह अभियान जारी रहेगा। लोगों से अपील है कि घर से निकलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहनें। आने वाले दिनों में नियम तोडऩे वालों पर और सख्ती की जाएगी।

-बसंत कौल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात

ये भी पढ़ें

जनसुनवाई में अनोखा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने नारियल फोड़ की पूजा-प्रार्थना, वजह ने चौंकाया
बुरहानपुर
Collector Jansunwai Unique protest burhanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 09:10 am

Published on:

21 Jan 2026 09:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिना हेलमेट पहने घर से निकले तो खैर नहीं… बाहर निकलते ही कटेगा चालान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

23-24 जनवरी को 10 जिलों में बारिश और कोहरे का अलर्ट, आज से इन इलाकों में छाएंगे बादल

Western Disturbance Effect
भोपाल

नांदेड़ जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इन शहर से गुजरेंगी 02 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Nanded Special Trains
भोपाल

भोपाल के 51 क्षेत्रों में 7 घंटे तक होगी बिजली कटौती, जल्दी निपटालें जरूरी काम

Bhopal Power Cut
भोपाल

इंदौर लोकायुक्त टीआई के बेटे की भोपाल में सड़क हादसे में मौत

bhopal
भोपाल

एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर जल्द हो सकता है फैसला, सामने आया बड़ा अपडेट

Final hearing on 27 percent reservation for OBCs in MP on January 21
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.