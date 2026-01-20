जनसुनवाई में अनोखा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने नारियल फोड़ की पूजा-प्रार्थना, वजह ने चौंकाया

Collector Jansunwai Unique protest burhanpur(photo:patria)
Unique Protest in Jansunwai: बुरहानपुर के नागझिरी पंचायत में सामने आए इस मामले ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल युवक ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर पूजा पाठ की। नारियल फोड़ा और फिर फूल माला भी चढ़ाई। जो भी जनसुनवाई में पहुंच रहा था, वह हैरान था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मौके पर पहुंचे पत्रिका संवाददाता ने जब उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो जो वजह सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया।
दरअसल पीड़ित लखन पटेल बुरहानपुर जिले की नागझिरी पंचायत क्षेत्र का निवासी है। उसका कहना है कि 6 महीने पहले उसने RTI के तहत जानकारी लेने के लिए पंचायत में आवेदन लगाया था। जिसके लिए उससे 2 रुपए, 5 रुपए नहीं बल्कि प्रतिपेज 12 रुपए मांगे गए। कुल 515 पेजों के लिए उसे 6 हजार 180 रुपए मांगे गए। नियम से ज्यादा राशि मांगने पर लखन मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे। लेकिन 6 महीने से चक्कर खाने के बाद भी उसकी शिकायत को अनसुना किया जा रहा है। उसने बताया कि जब कोई नीचे नहीं सुनता, तो ऊपर वाले से ही मांगा जाता है। उसने कहा कि उसने इसकी शिकायत की तो पंचायत से लेकर हर स्तर पर उसकी शिकायत को अनसुना किया गया। उसने आरोप लगाया कि सीईओ मैडम (खरनार) कहती हैं कि तेरा घर ले लेंगे, शिकायत वापस ले ले।
एमपी के बुरहानपुर जिले की नागझिरी पंचायत से सामने आए इस मामले में लखन का कहना है कि न्याय जब कहीं नहीं मिलता तो, न्याय के मंदिर से ही तो आस लगाई जाती है। उसका कहना था कि कलेक्ट्रेट न्याय का ही मंदिर है और कलेक्टर भगवान। जब 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लखन ने आज कलेक्टर रूपी भगवान को जगाने के लिए पूजा-पाठ किया। कलेक्ट्रेट के सामने ही जल्दी सुनवाई होने के लिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना की। उसे उम्मीद है कि उसकी शिकायत पर आज तो उसके 'भगवान' कोई रास्ता या हल निकाल ही देंगे।
