20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

जनसुनवाई में अनोखा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने नारियल फोड़ की पूजा-प्रार्थना, वजह ने चौंकाया

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सामने आया अनोखा विरोध, जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने कहा 6 महीने से चक्कर काट रहा, नहीं हो रही कोई सुनवाई, अब न्याय के मंदिर में किया पूजा-पाठ, अब तो जागेंगे 'भगवान'(कलेक्टर)

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Sanjana Kumar

Jan 20, 2026

Collector Jansunwai Unique protest burhanpur

Collector Jansunwai Unique protest burhanpur(photo:patria)

Unique Protest in Jansunwai: बुरहानपुर के नागझिरी पंचायत में सामने आए इस मामले ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल युवक ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर पूजा पाठ की। नारियल फोड़ा और फिर फूल माला भी चढ़ाई। जो भी जनसुनवाई में पहुंच रहा था, वह हैरान था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मौके पर पहुंचे पत्रिका संवाददाता ने जब उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो जो वजह सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया।

जानें क्या है मामला?

दरअसल पीड़ित लखन पटेल बुरहानपुर जिले की नागझिरी पंचायत क्षेत्र का निवासी है। उसका कहना है कि 6 महीने पहले उसने RTI के तहत जानकारी लेने के लिए पंचायत में आवेदन लगाया था। जिसके लिए उससे 2 रुपए, 5 रुपए नहीं बल्कि प्रतिपेज 12 रुपए मांगे गए। कुल 515 पेजों के लिए उसे 6 हजार 180 रुपए मांगे गए। नियम से ज्यादा राशि मांगने पर लखन मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे। लेकिन 6 महीने से चक्कर खाने के बाद भी उसकी शिकायत को अनसुना किया जा रहा है। उसने बताया कि जब कोई नीचे नहीं सुनता, तो ऊपर वाले से ही मांगा जाता है। उसने कहा कि उसने इसकी शिकायत की तो पंचायत से लेकर हर स्तर पर उसकी शिकायत को अनसुना किया गया। उसने आरोप लगाया कि सीईओ मैडम (खरनार) कहती हैं कि तेरा घर ले लेंगे, शिकायत वापस ले ले।

न्याय की आस में कलेक्ट्रेट में

एमपी के बुरहानपुर जिले की नागझिरी पंचायत से सामने आए इस मामले में लखन का कहना है कि न्याय जब कहीं नहीं मिलता तो, न्याय के मंदिर से ही तो आस लगाई जाती है। उसका कहना था कि कलेक्ट्रेट न्याय का ही मंदिर है और कलेक्टर भगवान। जब 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लखन ने आज कलेक्टर रूपी भगवान को जगाने के लिए पूजा-पाठ किया। कलेक्ट्रेट के सामने ही जल्दी सुनवाई होने के लिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना की। उसे उम्मीद है कि उसकी शिकायत पर आज तो उसके 'भगवान' कोई रास्ता या हल निकाल ही देंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी की संकरी गलियों का होगा चौड़ीकरण, 5 जिलों में ली जाएगी जमीन
भोपाल
Road Widening for public Transports in MP Metropolitan Regions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / जनसुनवाई में अनोखा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने नारियल फोड़ की पूजा-प्रार्थना, वजह ने चौंकाया

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2100 करोड़ की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, ’90 गांवों’ को होगा बड़ा फायदा

CM Mohan yadav
बुरहानपुर

लाड़ली बहना योजना से कटे 7000 से ज्यादा नाम, अब नहीं मिलेंगे रुपए

Ladli Behna Yojana
बुरहानपुर

नए साल की पार्टी में ‘धर्मांतरण’, ‘स्वर्ग’ मिलने का दिया लालच, मचा बवाल

Religious Conversion in New Year Party burhanpur mp news
बुरहानपुर

बुरहानपुर के अस्पताल में गोली चलने से युवक की मौत, डॉक्टर भी घायल, भारी पुलिसबल तैनात

Burhanpur News
बुरहानपुर

सरकारी डॉक्टरों ने किया कमाल, महिला के पेट से निकाली 8 किलो वजनी गठान

बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.