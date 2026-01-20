जनसुनवाई में अनोखा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने नारियल फोड़ की पूजा-प्रार्थना, वजह ने चौंकाया

दरअसल पीड़ित लखन पटेल बुरहानपुर जिले की नागझिरी पंचायत क्षेत्र का निवासी है। उसका कहना है कि 6 महीने पहले उसने RTI के तहत जानकारी लेने के लिए पंचायत में आवेदन लगाया था। जिसके लिए उससे 2 रुपए, 5 रुपए नहीं बल्कि प्रतिपेज 12 रुपए मांगे गए। कुल 515 पेजों के लिए उसे 6 हजार 180 रुपए मांगे गए। नियम से ज्यादा राशि मांगने पर लखन मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे। लेकिन 6 महीने से चक्कर खाने के बाद भी उसकी शिकायत को अनसुना किया जा रहा है। उसने बताया कि जब कोई नीचे नहीं सुनता, तो ऊपर वाले से ही मांगा जाता है। उसने कहा कि उसने इसकी शिकायत की तो पंचायत से लेकर हर स्तर पर उसकी शिकायत को अनसुना किया गया। उसने आरोप लगाया कि सीईओ मैडम (खरनार) कहती हैं कि तेरा घर ले लेंगे, शिकायत वापस ले ले।