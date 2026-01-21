भोपाल के 51 क्षेत्रों में 7 घंटे तक होगी बिजली कटौती, जल्दी निपटालें जरूरी काम

शहर की क्षेत्री बिजली कंपनी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, आज शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। ये कटौती सुबह 10 बजे से अलग अलग समय के हिसाब से शाम 5 बजे तक की जाएगी। इनमें 17 से अधिक वो इलाके हैं, जहां 03 घंटे तक मेंटेनेंस काम चलेगा। जबकि, 17 से अधिक इलाके हैं, जहां 02 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित होगी, वहीं, 02 इलाकों में 04 घंटे बिजली गुल रहेगी तो 08 से अधिक क्षेत्रों में 06 घंटे और 07 से अधिक इलाकों में 07 घंटे तक बिजली सप्लाई कट की जाएगी।