भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून चोरी, आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया वारदात को अंजाम

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : @AIIMSBhopal)
Bhopal AIIMS: भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी हो गया। इस घटना को यहां के एक कर्मचारी और एक अन्य ने अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
बागसेवनिया थाना पुलिस के अनुसार, एम्स के ब्लड बैंक शाखा प्रभारी और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद ने कुछ समय से प्लाज्मा और रक्त यूनिट की अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लिया। इस पर उन्होंने निगरानी बढ़ाई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे ब्लड बैंक पर नजर रखी। 28 सितंबर की रात करीब 9 बजे यह देखा गया कि आउटसोर्स के तहत कार्यरत लैबटेक्नीशियन अंकित केलकर दो यूनिट प्लाज्मा निकालते हुए दिखाई दिया, जिसे उसने एक अज्ञात व्यक्ति को सौंप दिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। जब अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारी से पूछताछ करनी चाही, तो वह अस्पताल से फरार हो गया।
डॉ. प्रसाद ने एम्स प्रशासन और पुलिस को सूचित किया। बागसेवनिया थाना पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
पुलिस का मानना है कि यह केवल चोरी नहीं, बल्कि किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा मामला हो सकता है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्लाज्मा की संभावित तस्करी या गैरकानूनी बिशी जैसे एंगल की जांच की जाएगी।
एम्स प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लड बैंक में सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर दिया है। अब ब्लड स्टोरेज और वितरण प्ररि या पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
