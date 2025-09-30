Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

AIIMS Bhopal: एक घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें, एम्स में आई ‘कोबास प्रो’ मशीन

AIIMS Bhopal: भोपाल एम्स में ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), किडनी फंक्शन टेस्ट (आरएफटी) सहित कई जांच में हो रही देरी से मरीजों को निजात मिलेगी।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Sep 30, 2025

AIIMS Bhopal

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : @AIIMSBhopal)

AIIMS Bhopal:भोपाल एम्स में ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), किडनी फंक्शन टेस्ट (आरएफटी) सहित कई जांच में हो रही देरी से मरीजों को निजात मिलेगी। एम्स ने जैव रसायन विभाग में एक अत्याधुनिक ‘कोबास प्रो एडवांस्ड इंटीग्रेटेड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री’ उपकरण स्थापित किया है। यह मशीन मप्र के किसी भी सरकारी अस्पताल में स्थापित होने वाली पहली मशीन है। इस मशीन की लागत करीब 3 करोड़ से अधिक है।

एक प्लेटफॉर्म से होगी 230 से अधिक जांच

इन जांचों में ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट , किडनी फंक्शन टेस्ट, हृदय रोग मार्कर, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, विभिन्न हार्मोन और कैंसर मार्कर शामिल हैं। एक ही मशीन में इतनी जांच सुविधा उपलब्ध होने से अब और अधिक मरीजों को समय पर और भरोसेमंद जांच का लाभ मिल सकेगा। यह प्रति घंटे 2000 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम है, जिससे रिपोर्ट वितरण में काफी तेजी आएगी। यह मशीन एक ही प्लेटफॉर्म पर 230 से अधिक प्रकार की जांचें कर सकती है।

उद्घाटन समारोह में ये थें मौजूद

जैव रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि कोबास प्रो ई- 800 एक पूरी तरह से एकीकृत जैव रसायन विश्लेषक है। इसे अभिकर्मक किराया मॉडल के तहत एक खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा खरीदा गया है। रविवार को हुए उद्घाटन समारोह में सांसद आलोक शर्मा, विवेक तन्खा, और भरत सिंह कुशवाह, कार्यपालक निदेशक प्रो. माधवानन्द कर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर भोपाल से इन शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, देखें पूरा शेड्यूल
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / AIIMS Bhopal: एक घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें, एम्स में आई ‘कोबास प्रो’ मशीन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीतलामाता बाजार विवाद, साध्वी प्रज्ञा का बयान… बदलते सामाजिक ताने-बाने की चुभती हकीकत

Indore News
Patrika Special News

एमपी की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, 105 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

sidhi news
भोपाल

50 सालों में कितना बदला भोपाल…? बने 6 मास्टर प्लान, लागू हुए सिर्फ दो

Bhopal News
भोपाल

कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

School Holidays
भोपाल

मध्यप्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित, देखें लिस्ट

10 private universities of Madhya Pradesh declared defaulters
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.