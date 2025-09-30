AIIMS Bhopal: एक घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें, एम्स में आई ‘कोबास प्रो’ मशीन

इन जांचों में ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट , किडनी फंक्शन टेस्ट, हृदय रोग मार्कर, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, विभिन्न हार्मोन और कैंसर मार्कर शामिल हैं। एक ही मशीन में इतनी जांच सुविधा उपलब्ध होने से अब और अधिक मरीजों को समय पर और भरोसेमंद जांच का लाभ मिल सकेगा। यह प्रति घंटे 2000 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम है, जिससे रिपोर्ट वितरण में काफी तेजी आएगी। यह मशीन एक ही प्लेटफॉर्म पर 230 से अधिक प्रकार की जांचें कर सकती है।