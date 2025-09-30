दिवाली पर भोपाल से इन शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, देखें पूरा शेड्यूल

Special flights start from Bhopal to Bangalore delhi on Diwali
Flight From Bhopal: दीपावली के त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भोपाल से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए विशेष फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है। इंडिगो ने स्पेशल फ्लाइट के लिए ऑन लाइन ऑफ लाइन तरीकों से टिकट बुकिंग सोमवार से शुरु की है। प्रमुख शहरों के लिए बंपर बुकिंग में बिजनेस क्लास की सभी सीटें अभी से फूल हो गए है। इकोनॉमी क्लास के टिकट फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के आधार पर आने वाले दिनों में लिए जा सकेंगे।
एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, एयर इंडिया की ओर से दिल्ली सेक्टर में 17 और 18 अक्टूबर को अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। इन दोनों दिन दिल्ली से भोपाल के लिए सुबह 8 बजे और दोपहर 12:15 बजे फ्लाइट पहुंचेगी। भोपाल से दिल्ली के लिए सुबह 10:15 बजे और दोपहर 14:30 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी।
वहीं, इंडिगो एयरलाइंस की ओर से बेंगलुरु सेक्टर में 15, 17, 20, 22 और 24 अक्टूबर को विशेष फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। इन चार दिनों के दौरान बेंगलुरु से भोपाल के लिए रात 11:10 बजे फ्लाइट पहुंचेगी। भोपाल से बेंगलुरु के लिए रात 11:50 बजे रवाना होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों को इससे सुविधा होगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग