दिवाली पर भोपाल से इन शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, देखें पूरा शेड्यूल

Flight From Bhopal: दीपावली के त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भोपाल से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए विशेष फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है। इंडिगो ने स्पेशल फ्लाइट के लिए ऑन लाइन ऑफ लाइन तरीकों से टिकट बुकिंग सोमवार से शुरु की है। प्रमुख शहरों के लिए बंपर बुकिंग में बिजनेस क्लास की सभी सीटें अभी से फूल हो गए है। इकोनॉमी क्लास के टिकट फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के आधार पर आने वाले दिनों में लिए जा सकेंगे।