अक्टूबर में 17 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कल होगी महीने की पहली छुट्टी

पहली छुट्टी । अक्टूबर को होगी। लगातार तीन दिन अवकाश रहेगा। चार अक्टूबर को शनिवार व पांच को रविवार का सार्वजनिक अवकाश है। विद्यार्थी व शिक्षक एक दिन शनिवार का अवकाश लेकर लगातार छह लगातार छुट्टी मना सकेंगे। दीपावली में 5 दिन का अवकाश घोषित हुआ है। यह 18 से 23 अक्टूबर तक होगा। दीपावली 20 अक्टूबर को पड़ रही है। विभाग की घोषित छुट्टी छह दिन की रहेगी। 26 अक्टूबर को रविवार का सार्वजनिक अवकाश है। अगर 24 व 25 अक्टूबर की छुट्टी ली जाए तो शिक्षक और स्टूडेंट को लगातार नौ दिन मिलेंगे।